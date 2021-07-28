Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне

Израильские спортсмены устроили эксперимент.

Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне
Фото: скриншот

Бейсболист сборной Израиля Бен Вагнер решил экспериментальным путем выяснить насколько прочная антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио.

Для этого он равномерно увеличивал нагрузку на кровать.

Стартовал Бен с сингл-эксперимента, и затем к нему по одному стали присоединяться другие спортсмены команды.

Надо отдать должное прочности японского картона - кровать одновременно выдержала скачок восьми мощных спортсменов.

Однако на следующей ступени эксперимента кровать все-таки не выдержала.

Ранее сообщалось, что специальные кровати, изготовленные из переработанных материалов, выдерживают до 200 кг. Они разработаны, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди участников Игр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженнымиНемецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
Стали известны первые в истории Олимпийские чемпионы по серфингу
13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр
Блок рекламы


Похожие новости
Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допингаЧлен олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга
В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса
Представительницу украинской олимпийской сборной в Токио отправили на самоизоляциюПредставительницу украинской олимпийской сборной в Токио отправили на самоизоляцию
Креативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньиКреативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньи
Полиция разыскивает грабителя, обокравшего квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны КлочковойПолиция разыскивает грабителя, обокравшего квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечнойБывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Депутата Госдумы фюрера РФ лишили второй золотой олимпийской медали из-за допингаДепутата Госдумы фюрера РФ лишили второй золотой олимпийской медали из-за допинга
Победа за девять секунд (ВИДЕО)  Победа за девять секунд (ВИДЕО)  
Кременчук забросил Белому Барсу девять шайбКременчук забросил Белому Барсу девять шайб
Девять клубов претендуют на новичка "Реала". ФутболДевять клубов претендуют на новичка "Реала". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости