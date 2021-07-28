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2021-07-28
Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне
Израильские спортсмены устроили эксперимент.
Фото: скриншот
Бейсболист сборной Израиля Бен Вагнер решил экспериментальным путем выяснить насколько прочная антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио.
Для этого он равномерно увеличивал нагрузку на кровать.
Стартовал Бен с сингл-эксперимента, и затем к нему по одному стали присоединяться другие спортсмены команды.
Надо отдать должное прочности японского картона - кровать одновременно выдержала скачок восьми мощных спортсменов.
Однако на следующей ступени эксперимента кровать все-таки не выдержала.
Ранее сообщалось, что специальные кровати, изготовленные из переработанных материалов, выдерживают до 200 кг. Они разработаны, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди участников Игр.