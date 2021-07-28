Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне

Израильские спортсмены устроили эксперимент.

Бейсболист сборной Израиля Бен Вагнер решил экспериментальным путем выяснить насколько прочная антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио.

Для этого он равномерно увеличивал нагрузку на кровать.

Стартовал Бен с сингл-эксперимента, и затем к нему по одному стали присоединяться другие спортсмены команды.

Надо отдать должное прочности японского картона - кровать одновременно выдержала скачок восьми мощных спортсменов.

Однако на следующей ступени эксперимента кровать все-таки не выдержала.

Ранее сообщалось, что специальные кровати, изготовленные из переработанных материалов, выдерживают до 200 кг. Они разработаны, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди участников Игр.