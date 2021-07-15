13-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа на турнире в США

Миа Калин заняла второе место на турнире Skate Milwaukee.

13-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа на турнире в США
Міа Калин
Фото: sports.ru

13-летняя американская фигуристка Миа Калин исполнила два четверных тулупа на турнире Skate Milwaukee, сообщает "Спорт-Экспресс".

В произвольной программе спортсменка исполнила каскад из четверного и двойного тулупа, а также выполнила сольный четверной тулуп, который недокрутила на четверть оборота.

Калин заняла второе место в турнире, уступив 14-летней Изабо Левит, которая также попыталась выполнить четверной тулуп в произвольной программе, но судьи заметили в фигуристки недокрут со снижением числа оборотов до трех.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Украины к Олимпиаде-2020 представила новую олимпийскую формуСборная Украины к Олимпиаде-2020 представила новую олимпийскую форму
Токийский 4-звездочный отель перед Олимпиадой-2020 установил в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев"Токийский 4-звездочный отель перед Олимпиадой-2020 установил в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев"
Сборная Италии отметила победу на Евро-2020 чемпионским парадом в Риме. ФутболСборная Италии отметила победу на Евро-2020 чемпионским парадом в Риме. Футбол
Бонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. ФутболБонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. Футбол
"Динамо" в шаге от подписания форварда московского ЦСКА"Динамо" в шаге от подписания форварда московского ЦСКА
Блок рекламы


Похожие новости
На турнире ММА был установлен рекорд самого быстрого нокаута в истории промоушена в легком весеНа турнире ММА был установлен рекорд самого быстрого нокаута в истории промоушена в легком весе
74-летняя теннисистка сыграла в профессиональном турнире ITF во Флориде74-летняя теннисистка сыграла в профессиональном турнире ITF во Флориде
На турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кикНа турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кик
Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММАУкраинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА
В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая дракаВ РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка
РоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в ПольшеРоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в Польше
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257
На турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкикомНа турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкиком
На турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий ударНа турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий удар
На турнире в США встретились сестры УильямсНа турнире в США встретились сестры Уильямс
Последние новости
Подгружаем последние новости