13-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа на турнире в США

13-летняя американская фигуристка Миа Калин исполнила два четверных тулупа на турнире Skate Milwaukee, сообщает "Спорт-Экспресс".

В произвольной программе спортсменка исполнила каскад из четверного и двойного тулупа, а также выполнила сольный четверной тулуп, который недокрутила на четверть оборота.

Калин заняла второе место в турнире, уступив 14-летней Изабо Левит, которая также попыталась выполнить четверной тулуп в произвольной программе, но судьи заметили в фигуристки недокрут со снижением числа оборотов до трех.