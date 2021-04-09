"Милану" не удается продлить договор с голкипером Доннаруммой: ему уже нашли замену в "Шахтере", - СМИ

Анатолий Трубин - на карандаше у руководства Rossoneri.

"Милану" не удается продлить договор с голкипером Доннаруммой: ему уже нашли замену в "Шахтере", - СМИ
Анатолій Трубін
Фото: calcioline.com

"Милан", который пока никак не может согласовать вопрос продления истекающего 30 июня контракта основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, ищет потенциальных преемников для кипера.

Это обстоятельство заставляет боссов Rossoneri искать альтернативные варианты на стороне.

Одним из таких вариантов, по информации CalcioLine.com, является голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин, которому пандемия коронавируса поспособствовала в том, что он прошлым летом "выстрелил" в составе "горняков".

А в прошлом месяце Анатолий дебютировал и в рядах национальной команды Украины.

Контракт 19-летнего Трубина с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, и тем не менее именно он, по мнению издания, является одним из тех, кто способен заменить Доннарумму в "Милане" в долгосрочной перспективе.

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