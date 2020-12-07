Джерси Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные 320 тысяч долларов

Фото: edition.cnn.com

Майка легендарного баскетболиста, 6-кратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Майкла Джордана продана на аукционе Julien's Auction за рекордные 320 тыс. долл., сообщает CNN.

Отмечается, что именно в эту майку Джордан был одет на пресс-конференции, на которой он был представлен как новичок "Буллз" в 1984 году.

Фото: edition.cnn.com Майкл Джордан

Лот продан за максимальную цену, за которую продавались майки Джордана. Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года, когда коллекционер заплатил 288 тыс. долл . за майку, в которой Джордан играл в финале Восточной конференции 1998 года.

Напомним, 57-летний Джордан, который в настоящее время является совладельцем клуба НБА "Шарлотт Хорнетс", пять раз становился лучшим игроком сезона НБА и 14 раз участвовал в Матче всех звезд.

Кроме того, Джордан в составе сборной США становился олимпийским чемпионом Лос-Анджелеса-1984 и Барселоны-1996.

Отмечается, что спортивные реликвии продолжают приносить большие дивиденды на аукционах во время пандемии Covid-19. В сентябре ожидалось, что паркетный пол, на котором был сыгран последний матч Коби Брайанта, принесет более 500 тыс. долл. В конечном итоге он был продан за 631 тысячу.