Джерси Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные 320 тысяч долларов
С каждым годом игровая форма Джордана прибавляет в цене.
Майка легендарного баскетболиста, 6-кратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Майкла Джордана продана на аукционе Julien's Auction за рекордные 320 тыс. долл., сообщает CNN.
Отмечается, что именно в эту майку Джордан был одет на пресс-конференции, на которой он был представлен как новичок "Буллз" в 1984 году.
Напомним, 57-летний Джордан, который в настоящее время является совладельцем клуба НБА "Шарлотт Хорнетс", пять раз становился лучшим игроком сезона НБА и 14 раз участвовал в Матче всех звезд.
Кроме того, Джордан в составе сборной США становился олимпийским чемпионом Лос-Анджелеса-1984 и Барселоны-1996.
Отмечается, что спортивные реликвии продолжают приносить большие дивиденды на аукционах во время пандемии Covid-19. В сентябре ожидалось, что паркетный пол, на котором был сыгран последний матч Коби Брайанта, принесет более 500 тыс. долл. В конечном итоге он был продан за 631 тысячу.