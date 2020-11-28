Майкл Джордан пожертвовал 2 млн долларов на благотворительность

Организация "Накормим Америку" обеспечивает продовольствием около 46 млн человек.

Шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз", владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан пожертвовал 2 млн долларов благотворительной организации "Накормим Америку", сообщает "Спорт-Экспресс".

В этом году вышел в прокат документальный 10-серийный сериал "Последний танец" о карьере самого Джордана и большой команды 90-х "Чикаго Буллз".

Сериал стал одним из самых популярных среди передач на большом стриминговом сервисе и получил премию "Эмми" в номинации "Лучший документальный фильм или сериал года".

Самому Майклу причитался приличный гонорар, часть которого он решил пожертвовать на благотворительность.

"Накормим Америку" - некоммерческая организация, состоящая из более чем 200 продовольственных банков. Она обеспечивает продовольствием около 46 млн человек.