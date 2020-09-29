Украинки неудачно стартовали на "Ролан-Гаррос"

Три украинки уже зачехлили свои ракетки.

Украинки неудачно стартовали на "Ролан-Гаррос"

В столице Франции стартовал заключительный в сезоне турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос".

Барьер первого круга удалось пока преодолеть лишь одной украинке.

В частности, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (посеянная на турнире 24-й) неожиданно в двух сетах уступила Дарье Гавриловой (Австралия) - 4:6, 3:6.

Катарина Завацкая в решающем сете получила «баранку» от Кики Бертенс (Нидерланды, 5) - 6:2, 2:6, 0:6.

Покинула мейджор и Марта Костюк, которая уступила японке Нао Хибино - 4:6, 0:6.

Поддержала реноме отечественного тенниса лишь посеянная 3-й Элина Свитолина, которая в тяжелом матче одолела россиянку Варвару Грачеву - 7:6 (7-2), 6:4.

Еще одна представительница Украины Катерина Козлова сыграет сегодня с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт.

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