Презентован логотип Олимпийских игр-2028 в США

Главное спортивное событие лета пройдет в Калифорнии.

Фото: LA-2028 / attractionsmanagement

Организационный комитет XXXIV летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, опубликовал логотип

На эмблеме красуются черного цвета буква L, цифры 2,8 и буква А, которая постоянно меняет свою конфигурацию.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

— LA28 (@LA28) September 1, 2020

"Мы - сообщество одухотворенных людей и мечтателей, которые ничего не боятся. Пришло время оставить свой след", - отмечается в посте.

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