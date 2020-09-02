Новостей.COM ⇒
2020-09-02
Презентован логотип Олимпийских игр-2028 в США
Главное спортивное событие лета пройдет в Калифорнии.
Фото: LA-2028 / attractionsmanagement
Организационный комитет XXXIV летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, опубликовал логотип
На эмблеме красуются черного цвета буква L, цифры 2,8 и буква А, которая постоянно меняет свою конфигурацию.
We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark.— LA28 (@LA28)
#LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a September 1, 2020
"Мы - сообщество одухотворенных людей и мечтателей, которые ничего не боятся. Пришло время оставить свой след", - отмечается в посте.