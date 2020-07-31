Американец собирается купить "Ньюкасл"

Вместо инвестора из Саудовской Аравии клуб Английской премьер-лиги может достаться миллиардеру из США.

Американец собирается купить "Ньюкасл"
Фото: wallpaperbetter.com

У "Ньюкасла Юнайтед" может появиться новый владелец еще до начала следующего сезона Английской премьер-лиги. Американский бизнесмен Генри Мориссей считает, что теперь он в выигрышном положении, чтобы купить клуб после того, как это не удалось консорциуму, возглавляемому инвестиционным фондом Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

Впервые американец заявил о желании купить "сорок" в ноябре прошлого года и уже договорился о цене с нынешним владельцем Майком Эшли. Однако в переговоры вмешались саудовцы - и Эшли переключился на них. Но сделка не состоялась - отчасти из-за непосредственной связи Фонда с наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

По данным издательства, Мориссей готовится купить "Ньюкасл" за 350 млн фунтов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол
"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом
Усик отказался от соцсетейУсик отказался от соцсетей
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
МОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантинаМОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантина
Американская компания, в придачу к стадиону, хочет купить и клуб "Черноморец". ФутболАмериканская компания, в придачу к стадиону, хочет купить и клуб "Черноморец". Футбол
Ярославский собирается выкупить долги "Металлиста" и воскресить клуб. ФутболЯрославский собирается выкупить долги "Металлиста" и воскресить клуб. Футбол
"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ. Футбол"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ. Футбол
Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"
Американец установил мировой рекорд в беге на 50 км на тренажере "беговая дорожка"
В окружении Фридмана прокомментировали намерения роSSийского миллиардера купить "Карпаты". ФутболВ окружении Фридмана прокомментировали намерения роSSийского миллиардера купить "Карпаты". Футбол
РоSSийский бизнесмен планирует купить львовские "Карпаты"РоSSийский бизнесмен планирует купить львовские "Карпаты"
В весе Ломаченко американец Дэвис эффектным нокаутом завоевал титул чемпиона WBA RegularВ весе Ломаченко американец Дэвис эффектным нокаутом завоевал титул чемпиона WBA Regular
"Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера""Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера"
Последние новости
Подгружаем последние новости