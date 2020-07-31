Американец собирается купить "Ньюкасл"

У "Ньюкасла Юнайтед" может появиться новый владелец еще до начала следующего сезона Английской премьер-лиги. Американский бизнесмен Генри Мориссей считает, что теперь он в выигрышном положении, чтобы купить клуб после того, как это не удалось консорциуму, возглавляемому инвестиционным фондом Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

Впервые американец заявил о желании купить "сорок" в ноябре прошлого года и уже договорился о цене с нынешним владельцем Майком Эшли. Однако в переговоры вмешались саудовцы - и Эшли переключился на них. Но сделка не состоялась - отчасти из-за непосредственной связи Фонда с наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

По данным издательства, Мориссей готовится купить "Ньюкасл" за 350 млн фунтов.