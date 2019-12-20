За прошлый евросезон "Динамо" заработало в 9 раз меньше "Шахтера"

Динамовский клуб находится в кризисе не только по игре.

За прошлый евросезон "Динамо" заработало в 9 раз меньше "Шахтера"

Стали известны суммы выплат всем командам, участвующим в Лиге Чемпионов сезона 2018/19 с учетом тех, кто не прошел плей-офф и не попал в групповой этап, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" заработал в прошлом сезоне 46,643 млн евро, покинув турнир на стадии группового этапа. Попав в Лигу Европы, "горняки" сумели пройти лишь один раунд плей-офф, завершив свои выступления на стадии 1/8 финала.

В свою очередь, "Динамо" заработало лишь 5,049 млн евро, ведь не смогло пробиться в группу ЛЧ, проиграв в раунде плей-офф будущему полуфиналисту розыгрыша "Аяксу" (1:3, 0:0).

Интересно, что больше всех заработал не действующий победитель турнира - "Ливерпуль", а вылетевшая от того же "Ливерпуля" в полуфинале "Барселона - 117,730 млн евро.

А мерсисайдцы заработали "всего" 111,099 млн евро.

Игравший в финале "Тоттенхэм" получил 101,622 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне "Шахтер" уже покинул ЛЧ, не сумев выйти из группы. Свой европуть подопечные Луиша Каштру продолжат в Лиге Европы.

"Динамо" и вовсе завершило свои выступления в еврокубках, вылетев из группового этапа Лиги Европы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол
Федерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТРФедерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТР
Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допингУкраинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Боксер-профессионал получил нелепую травму, выпав с ринга перед боемБоксер-профессионал получил нелепую травму, выпав с ринга перед боем
Зозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизмеЗозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизме
Блок рекламы


Похожие новости
За прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. ФутболЗа прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. Футбол
"Манчестер Юнайтед" объявил о рекордном годовом доходе за прошлый год. Футбол"Манчестер Юнайтед" объявил о рекордном годовом доходе за прошлый год. Футбол
В Первой лиге еще на один футбольный клуб стало меньшеВ Первой лиге еще на один футбольный клуб стало меньше
Только один тренер работал меньше в Реале, чем ЛопетегиТолько один тренер работал меньше в Реале, чем Лопетеги
Денисов: этот гол был нужен Коваленко не меньше, чем Шахтеру. ФутболДенисов: этот гол был нужен Коваленко не меньше, чем Шахтеру. Футбол
Срна зарабатывает в "Кальяри" в 4 раза меньше, чем в "Шахтере", - СМИСрна зарабатывает в "Кальяри" в 4 раза меньше, чем в "Шахтере", - СМИ
Руни будет зарабатывать в США не меньше 5 миллионов долларов в год. ФутболРуни будет зарабатывать в США не меньше 5 миллионов долларов в год. Футбол
Хуммельс: Реал допустил меньше грубых ошибокХуммельс: Реал допустил меньше грубых ошибок
Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. ФутболБалотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Футбол
Убытки МОК за прошлый год - сто миллионов, помощь ОК США - 92Убытки МОК за прошлый год - сто миллионов, помощь ОК США - 92
Последние новости
Подгружаем последние новости