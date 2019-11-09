Новостей.COM ⇒
2019-11-09
Завацкая и Калинина вышли в полуфиналы турнира ITF в Лас-Вегасе
До очной встречи двух украинок на турнире остался лишь один шаг.
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA, 110) и Ангелина Калинина (WTA, 181) выиграли четвертьфинальные матчи на турнире ITF в американском Лас-Вегасе.
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая
Третья сеяная Завацкая в упорном поединке переиграла американку Каролин Долхайд (8) 6:2, 4:6, 6:4.
Фото: ITF
Ангелина Калинина
Более спокойно сложился матч для Калининой, которой потребовалось менее полутора часов, чтобы сломить сопротивление также представительницы США, пятой сеяной на турнире Варвары Лепченко 6:3, 6:3.
В полуфинале Калинина встретится с представительницей Канады Кэтрин Себов, а Завацкая постарается огорчить японку Майо Хиби.
Ранее на этом турнире между теннисистками произошла потасовка прямо на корте.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Бавария" и Моуриньо провели первый этап переговоров, - СМИ
08.11.2019 13:16
08.11.2019 13:16
←+Ctrl+→