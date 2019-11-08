Ястремская и Завацкая установили личные рекорды рейтинга WTA

После Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором Элина Свитолина лишь в финале сложила с себя полномочия победительнице предыдущего турнира, произошли изменения в первой десятке рейтинга WTA.

В частности, Свитолина поднялась на две строчки, приблизившись вплотную к первой пятерке.

А Симона Халеп и Бьянка Андрееску обменялись местами.

Потеряли по одной позиции Петра Квитова, Белинда Бенчич и Серена Уильямс.

При этом первая тройка лидеров осталась без изменений.

Что касается украинок, то Даяна Ястремская установила свой личный рекорд, поднявшись на 22-е место.

Также Катарина Завацкая обновила личный максимум, добравшись до 110-й строчки, однако 19-летняя волынянка еще может подняться выше.

Обновленный Рейтинг WTA:

(1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5462 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192 (8). ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 5075 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4776 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245 (9). Серена Уильямс (США) - 3935

...22 (24). Даяна Ястремская - 1825

...70 (71). Леся Цуренко - 842

...89 (84). Катерина Козлова - 711

...110 (117). Катарина Завацкая - 593

...155 (150). Марта Костюк - 373

...181 (189). Ангелина Калинина - 330

...279 (234). Дарья Лопатецкая - 205

...299 (293). Мария Чернышова - 189