Ястремская и Завацкая установили личные рекорды рейтинга WTA
Свитолина завершила сезон на 6-й позиции.
После Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором Элина Свитолина лишь в финале сложила с себя полномочия победительнице предыдущего турнира, произошли изменения в первой десятке рейтинга WTA.
В частности, Свитолина поднялась на две строчки, приблизившись вплотную к первой пятерке.
А Симона Халеп и Бьянка Андрееску обменялись местами.
Потеряли по одной позиции Петра Квитова, Белинда Бенчич и Серена Уильямс.
При этом первая тройка лидеров осталась без изменений.
Что касается украинок, то Даяна Ястремская установила свой личный рекорд, поднявшись на 22-е место.
Также Катарина Завацкая обновила личный максимум, добравшись до 110-й строчки, однако 19-летняя волынянка еще может подняться выше.
Обновленный Рейтинг WTA:
- (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851
- (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940
- (3). Наоми Осака (Япония) - 5496
- (5). Симона Халеп (Румыния) - 5462
- (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192
- (8). ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 5075
- (6). Петра Квитова (Чехия) - 4776
- (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745
- (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245
- (9). Серена Уильямс (США) - 3935
...22 (24). Даяна Ястремская - 1825
...70 (71). Леся Цуренко - 842
...89 (84). Катерина Козлова - 711
...110 (117). Катарина Завацкая - 593
...155 (150). Марта Костюк - 373
...181 (189). Ангелина Калинина - 330
...279 (234). Дарья Лопатецкая - 205
...299 (293). Мария Чернышова - 189
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.11.2019 11:06
08.11.2019 11:07