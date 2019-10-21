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2019-10-21
Гвоздик выписан из медицинской клиники
Украинец двое суток провел в больнице.
Тедди Атлас и Александр Гвоздик
Фото: Boxing Scene
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик был выписан из больницы Темплского университета в Филадельфии, сообщает ESPN.
У украинца было диагностировано сотрясение мозга.
Стоит отметить, что все время пребывания в госпитале, с Гвоздиком находился его тренер Тедди Атлас.
"Все чисто. У него не было кровоизлияния в мозг или чего-либо подобного. Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо", - заявил Атлас.
Напомним, в чемпионском бое за титулы IBF и WBC Гвоздик техническим нокаутом в 10-м раунде уступил россиянину Артуру Бетербиеву.
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