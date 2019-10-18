В центре Парижа установили двухметровую статую Неймара

Профиль бразильца временно будет украшать одну из улиц столицы Франции.

Бразильский архитектор и художник Маркос Марин сделал скульптуру в честь своего соотечественника и форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin? The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!??



? https://t.co/yFqpAZxPyl#Neymar #NeymarJr #Brasil #Paris #France pic.twitter.com/sENdOduVXA — Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) 15 октября 2019 г.

Двухметровую статую с изображением лица бразильского нападающего установили в Париже на одной из центральных улиц - авеню Георга V, которая станет одним из экземпляров на выставке скульптур под открытым небом.

Напомним, Златану Ибрагимовичу на Родине установили памятник.