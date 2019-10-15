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2019-10-15
Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"
Даяна лишила турнир действующей чемпионки.
Даяна Ястремская
Фото: WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) в рамках первого круга турнира категории Премьер в Москве – "Кубок Кремля" в двух сетах уверенно разобралась с действующей чемпионкой турнира Дарьей Касаткиной из РоSSии (№37 WTA) 6:1, 6:4.
При этом по ходу второго сета украинка проигрывала 2:4. Но волевая Даяна выиграла 11 розыгрышей мяча подряд, что и предопределило итогового победителя матча.
Во втором круге Ястремская встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).
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