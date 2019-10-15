Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"

Даяна лишила турнир действующей чемпионки.

Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"
Даяна Ястремская
Фото: WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) в рамках первого круга турнира категории Премьер в Москве – "Кубок Кремля" в двух сетах уверенно разобралась с действующей чемпионкой турнира Дарьей Касаткиной из РоSSии (№37 WTA) 6:1, 6:4.

При этом по ходу второго сета украинка проигрывала 2:4. Но волевая Даяна выиграла 11 розыгрышей мяча подряд, что и предопределило итогового победителя матча.

Во втором круге Ястремская встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 летЛегендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет
Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетикеУкраина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике
Деревянченко и Головкина отстранили от боксаДеревянченко и Головкина отстранили от бокса
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Украина победила Литву в отборе на Евро-2020Украина победила Литву в отборе на Евро-2020
Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25
Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTAЯстремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Свитолина и Ястремская заявились на Кубок КремляСвитолина и Ястремская заявились на Кубок Кремля
ЧМ-2019: Испания победила ИталиюЧМ-2019: Испания победила Италию
Ястремская встретится со Свитолиной в третьем круге US OpenЯстремская встретится со Свитолиной в третьем круге US Open
В первом туре Серии А был установлен рекорд ЛигиВ первом туре Серии А был установлен рекорд Лиги
Серена Уильямс уничтожила Шарапову в первом круге US OpenСерена Уильямс уничтожила Шарапову в первом круге US Open
Однорукий боец в своем дебютном поединке в ММА победил соперника в первом раундеОднорукий боец в своем дебютном поединке в ММА победил соперника в первом раунде
Последние новости
Подгружаем последние новости