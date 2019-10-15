Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) в рамках первого круга турнира категории Премьер в Москве – "Кубок Кремля" в двух сетах уверенно разобралась с действующей чемпионкой турнира Дарьей Касаткиной из РоSSии (№37 WTA) 6:1, 6:4.

При этом по ходу второго сета украинка проигрывала 2:4. Но волевая Даяна выиграла 11 розыгрышей мяча подряд, что и предопределило итогового победителя матча.

Во втором круге Ястремская встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).