Сергей Бубка утвержден первым вице-президентом IAAF

Президент НОК Украины переизбран на эту должность.

Фото: facebook.com/olympicua
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка утвержден в качестве первого вице-президента Международной любительской легкоатлетической федерации (IAAF), сообщается на официальном сайте НОК Украины.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета IAAF в Дохе (Катар).

Ранее Бубка победил в голосовании среди национальных федераций, которые являются членами IAAF, и сохранил за собой пост первого вице-президента еще на четыре года.

Добавим, что олимпийский чемпион и 35-кратный рекордсмен мира получил в свой адрес 135 голосов поддержки от различных федераций, что является первым результатом среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов Ассоциации.

Президентом IAAF, в свою очередь, был переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса).

Отметим, что в 2007 году Бубка стал вице-президентом IAAF, а в 2015 году - первым вице-президентом. Также глава НОК Украины является членом Исполкома Международного олимпийского комитета.

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