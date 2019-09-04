Скончался знаменитый норвежский биатлонист

Сегодня скончался знаменитый норвежский биатлонист Хальвард Ханевольд, сообщает Budstikka.
 
3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.
 
Фото Скончался знаменитый норвежский биатлонист
Хальвард Ханевольд. Фото: nrk.no
Ханевольд умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются.
 
Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010).
 
Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
 
Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта он работал экспертом на норвежском телевидении.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Блок рекламы


Похожие новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Бразильский боец ММА скончался после нокаутаБразильский боец ММА скончался после нокаута
Биатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мираБиатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мира
Норвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплинаНорвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплина
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
РоSSийский биатлонист выступает в комбинезоне сборной УкраиныРоSSийский биатлонист выступает в комбинезоне сборной Украины
Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" в сингл-миксте первого этапа Кубка мираУкраинские биатлонисты завоевали "бронзу" в сингл-миксте первого этапа Кубка мира
Норвежская биатлонистка Экхофф упала, поднимаясь на пьедестал после гонки в ШушенеНорвежская биатлонистка Экхофф упала, поднимаясь на пьедестал после гонки в Шушене
Профессиональный итальянский боксер скончался после тяжелейшего нокаута
Владимир БРЫНЗАК: "В Украину никто не звал роSSийских биатлонисток"Владимир БРЫНЗАК: "В Украину никто не звал роSSийских биатлонисток"
Последние новости
Подгружаем последние новости