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2019-09-04
Скончался знаменитый норвежский биатлонист
Сегодня скончался знаменитый норвежский биатлонист Хальвард Ханевольд, сообщает Budstikka.
3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.
Хальвард Ханевольд. Фото: nrk.no
Ханевольд умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются.
Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010).
Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта он работал экспертом на норвежском телевидении.
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