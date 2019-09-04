Сегодня скончался знаменитый норвежский биатлонист Хальвард Ханевольд, сообщает Budstikka.

3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.

Хальвард Ханевольд. Фото: nrk.no

Ханевольд умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются.

Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010).

Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.