Трехкратный победитель Уимблдона продает свои трофеи, чтобы погасить долги

Борис Беккер попал в сложную финансовую ситуацию.

Трехкратный победитель Уимблдона продает свои трофеи, чтобы погасить долги
Борис Беккер
Фото: AFP

Британская фирма Wyles Hardy выставила на аукцион трофеи и личные сувениры, принадлежащие немецкой экс-теннисной звезде Борису Беккеру, чтобы частично погасить задолженность обанкротившегося самого молодого в истории чемпиона Уимблдона, сообщает AFP.

Завоевавший первое из своих трех званий победителя Уимблдона в возрасте всего 17 лет Беккер продает с аукциона 82 предмета, включая медали, кубки, часы и фотографии отмечает издание.

Распродажа закончится 11 июля.

Некоторые из трофеев являются копиями, например - Кубок Челлендж, присужденный Беккеру после одной из его побед на Уимблдоне, а также Кубок Реншоу, представленный после того, как Борис стал самым молодым чемпионом Большого шлема в одиночном разряде.

В коллекции, выставленной на аукцион, нашла свое место и копия серебряного кубка US Open, сделанного ювелиром Тиффани за его победу в 1989 году над Иваном Лендлом.

Добавим, что 51-летний Беккер был объявлен банкротом в 2017 году.

Однако, в июне 2018 года он заявил, что имеет дипломатический статус и, следовательно, иммунитет, позволяющий избегать процедуру банкротства.

Бывшая первая ракетка мира утверждал, что президент Центральноафриканской Республики назначил его спортивным, культурным и гуманитарным "атташе" в Евросоюзе.

Но министерство иностранных дел этой африканской страны опровергло эту информацию.

У Беккера уже были юридические проблемы с испанскими судами из-за неоплаченных долгов за работу, выполненную на его вилле на Майорке.

Кроме того, экс-теннисист имеет опыт разбирательств с судами Швейцарии и Германии.

В частности, в 2002 году немецкий суд приговорил его к двум годам условного наказания и штрафу в размере 500 тыс. евро.

Напомним, шестикратный победитель турниров Большого шлема, за свою разрушительную подачу получивший прозвище "Бум-Бум", выиграл за свою спортивную карьеру 49 титулов и более 20 млн евро призовых.


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