Золотая Евролига: Победа уже была в кармане

Группа С

ЧЕХИЯ - УКРАИНА - 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

Чехия: Бартош - 1 очко (1 - атака, 0 - подача, 0 - блок), Заичек - 7 (6+0+1), Фингер - 12 (11+0+1), Галабов - 14 (11+2+1), Соботка, Яноуш - 1 (0+0+1); Пфеффер (либеро), Змрхал - 4 (3+0+1), Янку - 7 (5+1+1), Хадрава - 16 (14+1+1), Срб - 1 (1+0+0), Паточка - 5 (3+0+2).

Фото: volleyball.ua

Украина: Дрозд - 9 (4+0+5), Диденко - 4 (1+2+1), Плотницкий - 13 (10+2+1), Семенюк - 12 (9+2+1), Тевкун - 17 (16+1+0), Ерещенко - 11 (9+1+1); Фомин (либеро), Шевченко - 2 (1+0+1), Ковальчук, Ковалев.

Время игры - 116 минут (25+25+25+24+17).

Игровые очки: 102:99 (атака - 55:50, подача - 4:8, блок - 9:10, ошибки соперника - 34:33).

Судьи: Тилльман (Венгрия), Галл (Чехия).

29 мая. Брно. Городской зал «Водова». 835 зрителей.

Кто бы мог предположить, что наша команда, уверенно отобрав у чешской две партии и ведя в третьей на подаче своего капитана Олега Плотницкого - 10:5, в итоге потерпит столь неожиданное поражение. Да, в это время на действиях гостей уже начала сказываться усталость, посыпались ошибки, а из-за травм доигровщика Тимофея Полуяна и особенно диагональщика Дмитрия Виецкого у наставника сборной Украины Угиса Крастиньша значительно сузился процесс маневрирования составом.

Пробовал затем тренер подключать свежие силы, но замены связующего Владислава Диденко на Владимира Ковальчука, нападающих Яна Ерещенко и Максима Дрозда на Илью Ковалева и Олега Шевченко - не приносили должного эффекта. А вот у чешского наставника Михала Неколы в обойме оказались сразу четверо резервистов - Ян Хадрава, Давид Янку, Войтех Паточка и Марек Змрхал, которые, выйдя на замену, внесли перелом в игру . И особенно это относится к диагональщику Хадраве, своей ударной левой обводящем наши блоки и бившем почти без промаху. А на решающем пятом укороченном тай-брейке он семью пушечными выстрелами и одним эйсом принес сборной Чехии 8 очков из 15-ти!

До счета 7:6 в пользу хозяев игра в стартовом сете шла на равных. На подаче Диденко с эйсом украинцы вышли вперед - 9:7. После начальных ударов и тоже с эйсом Юрия Семенюка - 22:15. Довершили дело очередная не принятая хозяевами подача в исполнении Владимира Тевкуна и разящий «выстрел» Плотницкого.

Во второй партии после счета 2:2 своими эйсами Плотницкий довел преимущество гостей до 5:2 и Диденко - до 14:7. И хотя чехам удалось перед входом в эндшпиль сократить отставание до трех пунктов - 17:20, затем - 19:22, последнее слово опять-таки было за Плотницким.

Третья партия. Злополучное торможение при отрыве нашей команды 10:5 с серией неожиданных ошибок привело к тому, что уже вскоре лидерство перешло к хозяевам - 14:13, 19:15. А под конец после очередной рискованной подачи Плотницкого мяч врезается в сетку и удар Ерещенко приходится в аут.

Четвертый сет. Поначалу - 6:6. Ошибки в атаке, на подаче и приеме. При счете 7:11 и 12:18 Крастиньш берет тайм-ауты. Производит он и упомянутые ранее замены. Но все это не помогает изменить ход игры . Удар Янку приводит к равновесию по партиям - 2:2.

Теперь соперников должен рассудить пятый укороченный тай-брейк. После подачи Адама Заичека в аут гости выходят вперед - 2:1. Неужели, подумалось, вновь поймали свою игру ? Но, увы, следует ударный хет-трик Хадравы, и уже уступаем - 2:5. Его же дубль - 3:7. Семенюк трижды атаками сокращает отставание до минимума - 8:9, 10:11 и 11:12, Дрозд блокирует Паточку - 13:14. И что же? А то, что наш злой гений Хадрава своей неотразимой катапультой подводит итоговую черту, принося победу команде Чехии.

Неудивительно, что самый высокий кпд результативности в матче именно у его главного героя Хадравы - 74%. У его партнеров Заичека - 67%, Паточки - 60%, Яна Галабова и Янку - 50%. Среди украинцев лучший тут показатель у Семенюка - 69% и Тевкуна - 53%. Дрозд имеет кпд 44%, Плотницкий - 40% и Ерещенко - 38%.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Белоруссия - Финляндия - 3:0 (25:23, 25:23, 25:20), 86 минут. Б: Радзюк (14), Шмат (10); Ф: Кайсласало (22), Ронкайнен (15).

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Белоруссия 2 2 (0) 0 (0) 6:1 6

2. УКРАИНА 2 1 (0) 1 (1) 5:4 4

3. Чехия 2 1 (1) 1 (0) 4:5 2

4. Финляндия 2 0 (0) 2 (0) 1:6 0

3-й тур, 1 июня . Белоруссия - УКРАИНА, Чехия - Финляндия.

Группа А. Латвия - Словакия - 2:3 (21:25, 29:27, 26:24, 16:25, 17:19), 148 минут. Бельгия - . Латвия - Словакия - 2:3 (21:25, 29:27, 26:24, 16:25, 17:19), 148 минут. Бельгия - Турция - 1:3 (25:22, 14:25, 22:25, 21:25), 98 минут.

Турция - 6, Словакия - 3, Бельгия - 2, Латвия - 1.

Группа В. Испания - Голландия - 2:3 (16:25, 25:18, 24:26, 25:22, 12:15), 114 минут. Хорватия - Эстония - 3:1 (24:26, 25:20, 25:13, 25:21), 105 минут.