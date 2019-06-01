Золотая Евролига: Победа уже была в кармане

29 мая. Брно. Городской зал «Водова». 835 зрителей.
Кто бы мог предположить, что наша команда, уверенно отобрав у чешской две партии и ведя в третьей на подаче своего капитана Олега Плотницкого - 10:5, в итоге потерпит столь неожиданное поражение. Да, в это время на действиях гостей уже начала сказываться усталость, посыпались ошибки, а из-за травм доигровщика Тимофея Полуяна и особенно диагональщика Дмитрия Виецкого у наставника сборной Украины Угиса Крастиньша значительно сузился процесс маневрирования составом.
Пробовал затем тренер подключать свежие силы, но замены связующего Владислава Диденко на Владимира Ковальчука, нападающих Яна Ерещенко и Максима Дрозда на Илью Ковалева и Олега Шевченко - не приносили должного эффекта. А вот у чешского наставника Михала Неколы в обойме оказались сразу четверо резервистов - Ян Хадрава, Давид Янку, Войтех Паточка и Марек Змрхал, которые, выйдя на замену, внесли перелом в игру. И особенно это относится к диагональщику Хадраве, своей ударной левой обводящем наши блоки и бившем почти без промаху. А на решающем пятом укороченном тай-брейке он семью пушечными выстрелами и одним эйсом принес сборной Чехии 8 очков из 15-ти!
До счета 7:6 в пользу хозяев игра в стартовом сете шла на равных. На подаче Диденко с эйсом украинцы вышли вперед - 9:7. После начальных ударов и тоже с эйсом Юрия Семенюка - 22:15. Довершили дело очередная не принятая хозяевами подача в исполнении Владимира Тевкуна и разящий «выстрел» Плотницкого.
Во второй партии после счета 2:2 своими эйсами Плотницкий довел преимущество гостей до 5:2 и Диденко - до 14:7. И хотя чехам удалось перед входом в эндшпиль сократить отставание до трех пунктов - 17:20, затем - 19:22, последнее слово опять-таки было за Плотницким.
Третья партия. Злополучное торможение при отрыве нашей команды 10:5 с серией неожиданных ошибок привело к тому, что уже вскоре лидерство перешло к хозяевам - 14:13, 19:15. А под конец после очередной рискованной подачи Плотницкого мяч врезается в сетку и удар Ерещенко приходится в аут.
Четвертый сет. Поначалу - 6:6. Ошибки в атаке, на подаче и приеме. При счете 7:11 и 12:18 Крастиньш берет тайм-ауты. Производит он и упомянутые ранее замены. Но все это не помогает изменить ход игры. Удар Янку приводит к равновесию по партиям - 2:2.
Теперь соперников должен рассудить пятый укороченный тай-брейк. После подачи Адама Заичека в аут гости выходят вперед - 2:1. Неужели, подумалось, вновь поймали свою игру? Но, увы, следует ударный хет-трик Хадравы, и уже уступаем - 2:5. Его же дубль - 3:7. Семенюк трижды атаками сокращает отставание до минимума - 8:9, 10:11 и 11:12, Дрозд блокирует Паточку - 13:14. И что же? А то, что наш злой гений Хадрава своей неотразимой катапультой подводит итоговую черту, принося победу команде Чехии.
Неудивительно, что самый высокий кпд результативности в матче именно у его главного героя Хадравы - 74%. У его партнеров Заичека - 67%, Паточки - 60%, Яна Галабова и Янку - 50%. Среди украинцев лучший тут показатель у Семенюка - 69% и Тевкуна - 53%. Дрозд имеет кпд 44%, Плотницкий - 40% и Ерещенко - 38%.
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