Альпинисты стоят в пробках, чтобы покорить Эверест, - СМИ

За неполный месяц на Эвересте погибло уже четыре альпиниста.

Накануне организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов, сообщает championat.com, ссылаясь на L'?quipe.

У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек, отмечает издание. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска. Обоим было по 55 лет.

Трафик из людей стал большой проблемой для организаторов. Чтобы отметиться на вершине спортсмены стоят в очереди по несколько часов.

Как Манхэттен, только Эверест", - написал журналист Ануп Кафле.

Начиная с конца апреля на Эвересте погибло уже четыре альпиниста. Это время предполагает условия менее экстремальные для покорителей вершины. По словам организаторов, в массовом восхождении в настоящий момент принимают участие свыше 200 человек.