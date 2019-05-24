Альпинисты стоят в пробках, чтобы покорить Эверест, - СМИ

За неполный месяц на Эвересте погибло уже четыре альпиниста.

Альпинисты стоят в пробках, чтобы покорить Эверест, - СМИ
Эверест

Накануне организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов, сообщает championat.com, ссылаясь на L'?quipe.

У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек, отмечает издание. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска. Обоим было по 55 лет.

Трафик из людей стал большой проблемой для организаторов. Чтобы отметиться на вершине спортсмены стоят в очереди по несколько часов.

Like Manhattan, but on Everesthttps://t.co/H3nBguRds4 pic.twitter.com/G6Broo84xF

— Anup Kaphle (@AnupKaphle) 23 мая 2019 г.
"

Как Манхэттен, только Эверест", - написал журналист Ануп Кафле.

Начиная с конца апреля на Эвересте погибло уже четыре альпиниста. Это время предполагает условия менее экстремальные для покорителей вершины. По словам организаторов, в массовом восхождении в настоящий момент принимают участие свыше 200 человек.


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