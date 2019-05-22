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2019-05-22
ЧМ-2019: Канада сильнее США (ВИДЕО)
В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную США.
В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн.
Фото: iihf.com
Сборная Канады набрала 18 очков и выиграла группу А.
В 1/4 финала канадцы сыграют с командой Швейцарии.
У американцев 14 очков и четвертое место. В 1/4 финала сборная США сыграет с лидером группы В сборной РоSSии.
Чемпионат мира
Группа А
Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Дюбуа - 2 (Стоун), 1:49 - 1:0. Террис - 3 (Манта), 8:02 - 2:0. Маккэн - 2 (Террис, Фаббро), 35:59 - 3:0.
Вратари: Мюррей - Шнайдер.
Штраф: 14 - 4.
Броски: 36 (11+18+7) - 28 (9+9+10).
Судьи: Каукокари, Франо.
21 мая. Кошице. Steel Arena.
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