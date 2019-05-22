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ЧМ-2019: Канада сильнее США (ВИДЕО) В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную США. В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн. Фото: iihf.com Сборная Канады набрала 18 очков и выиграла группу А. В 1/4 финала канадцы сыграют с командой Швейцарии. У американцев 14 очков и четвертое место. В 1/4 финала сборная США сыграет с лидером группы В сборной РоSSии. Чемпионат мира Группа А Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Дюбуа - 2 (Стоун), 1:49 - 1:0. Террис - 3 (Манта), 8:02 - 2:0. Маккэн - 2 (Террис, Фаббро), 35:59 - 3:0. Вратари: Мюррей - Шнайдер. Штраф: 14 - 4. Броски: 36 (11+18+7) - 28 (9+9+10). Судьи: Каукокари, Франо. 21 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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