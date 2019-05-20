Серия А: "Кьево" и "Сампдория" разошлись миром (ВИДЕО)  

"Кьево" сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 37-го тура чемпионата Италии. 
 
"Кьево" занимает 20-е место в турнирной таблице серии А.
Фото Серия А: "Кьево" и "Сампдория" разошлись миром (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Сампдория" с 50 баллами располагается на 9-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
37-й тур
 
"Кьево" - "Сампдория" - 0:0
 
"Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Ярошиньски, Диуссе, Депаоли, Пеллиссьер (Пуччарелли, 72), Стемпиньски, Лерис (Хетемай, 45+3), Виньято (Кийен, 80).
 
"Сампдория": Рафаэл, Берешиньски, Феррари, Колли, Таварес (Сау, 81), Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини (Капрари, 62), Дефрель.
 
Предупреждения: Стемпиньски, 32. Хетемай, 70. Пуччарелли, 85.
 
Удаление: Барба, 40.
 
Судья: Аурелиано (Италия).
 
19 мая. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".
 


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