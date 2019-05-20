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Серия А: "Кьево" и "Сампдория" разошлись миром (ВИДЕО) "Кьево" сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 37-го тура чемпионата Италии. "Кьево" занимает 20-е место в турнирной таблице серии А. Фото: gazzetta.it "Сампдория" с 50 баллами располагается на 9-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 37-й тур "Кьево" - "Сампдория" - 0:0 "Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Ярошиньски, Диуссе, Депаоли, Пеллиссьер (Пуччарелли, 72), Стемпиньски, Лерис (Хетемай, 45+3), Виньято (Кийен, 80). "Сампдория": Рафаэл, Берешиньски, Феррари, Колли, Таварес (Сау, 81), Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини (Капрари, 62), Дефрель. Предупреждения: Стемпиньски, 32. Хетемай, 70. Пуччарелли, 85. Удаление: Барба, 40. Судья: Аурелиано (Италия). 19 мая. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

Спорт-Экспресс

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