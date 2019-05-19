Лига 1: Ключевая победа "Монако"

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции - 2:0.

Хавбек монегасков Александр Головин поучаствовал в обоих мячах команды.
 
Фото Лига 1: Ключевая победа "Монако"
Фото: asmonaco.com
Сперва он отдал голевой пас на капитана Радамеля Фалькао, а во втором тайме забил сам.
 
"Монако" по итогам сегодняшнего тура официально избежал прямого вылета и де-факто избавил себя от плей-офф за место в Лиге 1.
 
В последнем туре команду с большой вероятностью может устроить даже поражение.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
37-й тур 
 
"Монако" - "Амьен" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Фалькао, 26 (1:0). Головин, 82 (2:0). 
 
"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Винисиус (Фабрегас, 73), Мартинш (Рони Лопеш, 79), Фалькао (Налду, 90+1).
 
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Аденон, Крафт, Конате (Бодмер, 81), Монкондюи, Блен (Гнаоре, 67), Годдос (Тимит, 68), Гирасси, Питерс, Отеро.
 
Предупреждения: Аденон, 22. Винисиус, 22. Жемерсон, 44. Гнаоре, 45+1. Фалькао, 49. Адриэн Силва, 89. Фабрегас, 90+4. 
 
Судья: Тюрпен.
 
18 мая. Монако. Стадион "Луи II".


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