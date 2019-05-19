Новостей.COM ⇒
2019-05-19
Лига 1: Ключевая победа "Монако"
"Монако" обыграл "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции - 2:0.
Хавбек монегасков Александр Головин поучаствовал в обоих мячах команды.
Фото: asmonaco.com
Сперва он отдал голевой пас на капитана Радамеля Фалькао, а во втором тайме забил сам.
"Монако" по итогам сегодняшнего тура официально избежал прямого вылета и де-факто избавил себя от плей-офф за место в Лиге 1.
В последнем туре команду с большой вероятностью может устроить даже поражение.
Чемпионат Франции
Лига 1
37-й тур
"Монако" - "Амьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Фалькао, 26 (1:0). Головин, 82 (2:0).
"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Винисиус (Фабрегас, 73), Мартинш (Рони Лопеш, 79), Фалькао (Налду, 90+1).
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Аденон, Крафт, Конате (Бодмер, 81), Монкондюи, Блен (Гнаоре, 67), Годдос (Тимит, 68), Гирасси, Питерс, Отеро.
Предупреждения: Аденон, 22. Винисиус, 22. Жемерсон, 44. Гнаоре, 45+1. Фалькао, 49. Адриэн Силва, 89. Фабрегас, 90+4.
Судья: Тюрпен.
18 мая. Монако. Стадион "Луи II".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« ЧМ-2019: Словакия разгромила Великобританию (ВИДЕО)
19.05.2019 13:57
19.05.2019 13:57
Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов »»
19.05.2019 13:58
19.05.2019 13:58
←+Ctrl+→