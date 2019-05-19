Лига 1: Ключевая победа "Монако"

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции - 2:0.

Хавбек монегасков Александр Головин поучаствовал в обоих мячах команды.

Фото: asmonaco.com

Сперва он отдал голевой пас на капитана Радамеля Фалькао, а во втором тайме забил сам.

"Монако" по итогам сегодняшнего тура официально избежал прямого вылета и де-факто избавил себя от плей-офф за место в Лиге 1.

В последнем туре команду с большой вероятностью может устроить даже поражение.

Чемпионат Франции

Лига 1

37-й тур

"Монако" - "Амьен" - 2:0 (1:0)

Голы: Фалькао, 26 (1:0). Головин, 82 (2:0).

"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Винисиус (Фабрегас, 73), Мартинш (Рони Лопеш, 79), Фалькао (Налду, 90+1).

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Аденон, Крафт, Конате (Бодмер, 81), Монкондюи, Блен (Гнаоре, 67), Годдос (Тимит, 68), Гирасси, Питерс, Отеро.

Предупреждения: Аденон, 22. Винисиус, 22. Жемерсон, 44. Гнаоре, 45+1. Фалькао, 49. Адриэн Силва, 89. Фабрегас, 90+4.

Судья: Тюрпен.

18 мая. Монако. Стадион "Луи II".