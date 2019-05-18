ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  

Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией в матче группы А чемпионата мира в Словакии.
 
В составе подопечных Юкки Ялонена отличились нападающие Тони Раяла, Атте Охтама, Йоэль Кивиранта, Кристиан Куусела и защитник Микко Лехтонен?.
Фото ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Следующая игра у финнов с Францией.
 
Игра пройдет 19 мая, начало - в 21.15.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Финляндия - Великобритания - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
 
Голы: Раяла - 1 (бол., Лехтонен, Олкинуора), 20:24 - 1:0. Охтамаа – 1 (Тюрвяйнен, Савинайнен), 25:08 – 2:0. Кивиранта – 1 (Койвисто, Тюрвяйнен), 34:59 – 3:0. Куусела – 1 (п.в., Савинайнен), 57:27 - 4:0. Лехтонен - 1 (бол., Йокихарью), 59:49 - 5:0.
 
Вратари: Олкинуора - Баунс (56:20 - 57:27).
 
Штраф: 4 - 8.
 
Броски: 49 (12+18+19) - 12 (2+5+5).
 
Судьи: Олунд, Рено.
 
17 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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