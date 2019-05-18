Новостей.COM ⇒ Спорт

ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО) Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией в матче группы А чемпионата мира в Словакии. В составе подопечных Юкки Ялонена отличились нападающие Тони Раяла, Атте Охтама, Йоэль Кивиранта, Кристиан Куусела и защитник Микко Лехтонен?. Фото: iihf.com Следующая игра у финнов с Францией. Игра пройдет 19 мая, начало - в 21.15. Чемпионат мира Группа A Финляндия - Великобритания - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) Голы: Раяла - 1 (бол., Лехтонен, Олкинуора), 20:24 - 1:0. Охтамаа – 1 (Тюрвяйнен, Савинайнен), 25:08 – 2:0. Кивиранта – 1 (Койвисто, Тюрвяйнен), 34:59 – 3:0. Куусела – 1 (п.в., Савинайнен), 57:27 - 4:0. Лехтонен - 1 (бол., Йокихарью), 59:49 - 5:0. Вратари: Олкинуора - Баунс (56:20 - 57:27). Штраф: 4 - 8. Броски: 49 (12+18+19) - 12 (2+5+5). Судьи: Олунд, Рено. 17 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.