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2019-05-14
ЧМ-2019: Латвия сильнее Италии
Сборная Латвии одержала победу над Италией в третьем матче группы B чемпионата мира-2019 в Словакии.
В составе подопечных Боба Хартли отличились нападающие Робертс Буркатс, Рихардс Маренис и Теодорс Блюгерс.
Фото: iihf.com
16 мая Латвия сыграет с Чехией.
Чемпионат мира
Группа B
Италия - Латвия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Роб. Букартс - 1 (Рих. Букартс, Мейя), 29:11 - 0:1. Маренис - 1 (Гегерис, Фрейбергс), 38:14 - 0:2. Блюгерс - 1 (п.в., Балцерс, Кениньш), 59:04 - 0:3.
Вратари: Бернард (58:41 - 59:04) - Гудлевскис.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 15 (2+6+7) - 65 (21+31+13).
Судьи: Рено, Шукис.
14 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 5532 зрителя.
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