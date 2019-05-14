ЧМ-2019: Латвия сильнее Италии

Сборная Латвии одержала победу над Италией в третьем матче группы B чемпионата мира-2019 в Словакии.
 
В составе подопечных Боба Хартли отличились нападающие Робертс Буркатс, Рихардс Маренис и Теодорс Блюгерс.
Фото ЧМ-2019: Латвия сильнее Италии
Фото: iihf.com
 
16 мая Латвия сыграет с Чехией.
 
Чемпионат мира
 
Группа B
 
Италия - Латвия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
 
Голы: Роб. Букартс - 1 (Рих. Букартс, Мейя), 29:11 - 0:1. Маренис - 1 (Гегерис, Фрейбергс), 38:14 - 0:2. Блюгерс - 1 (п.в., Балцерс, Кениньш), 59:04 - 0:3.
 
Вратари: Бернард (58:41 - 59:04) - Гудлевскис.
 
Штраф: 6 - 2.
 
Броски: 15 (2+6+7) - 65 (21+31+13).
 
Судьи: Рено, Шукис.
 
14 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 5532 зрителя.


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