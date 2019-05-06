Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Лион" дома сыграл вничью с "Лиллем" - 2:2.

Этот результат не позволил лионцам приблизиться к "Лиллю", который занимает второе место в лиге 1 с отрывом в шесть очков от "Лиона".

Фото: ol.fr

В свою очередь к "Лиону" на расстояние всего одного очка приблизился "Сент-Этьен".

Во Франции прямую путевку в Лигу чемпионов получают первая и вторая команды, третья выступает в квалификации.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Лион" - "Лилль" - 2:2 (1:0)

Голы: Террье, 11 (1:0). Реми, 50 (1:1). Сумаре, 68 (1:2). Дюбуа, 74 (2:2).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 70), Террье (Дембеле, 73).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Майа (Мандава, 89), Сумаре, Реми (Леан, 70), Бамба, Пепе, Иконе (Руй Фонте, 80).

Предупреждения: Тиагу Майа, 44. Бамба, 73.

Судья: Тюрпен (Франция).

5 мая. Лион. Стадион "Люмьер".