Правительство Катара готово значительно урезать финансирование "Пари Сен-Жермен", - СМИ

Всему виной скандалы и имидж клуба.

Правительство Катара готово значительно урезать финансирование "Пари Сен-Жермен", - СМИ

Правительство Катара, которое через фонд Qatar Sports Investments владеет чемпионом Франции - клубом "Пари Сен-Жермен", рассматривает вариант со значительным сокращением финансирования ПСЖ, сообщает, Le Parisien.

В правительстве недовольны безуспешными попытками ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания.

Кроме того, катарцы недовольны имиджем, который сложился вокруг парижского клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

Владельцы ПСЖ рассчитывали, что клуб получит признание благодаря их финансированию и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.


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