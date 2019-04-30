Серия А: "Аталанта" поднялась на четвертое место (ВИДЕО)  

"Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
 
В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич.
Фото Серия А: "Аталанта" поднялась на четвертое место (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры.
 
"Атланта" набрала 59 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А и обошла "Рому".
 
"Удинезе", в активе которого 33 очка, на 17-м месте.
 


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