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Серия А: "Аталанта" поднялась на четвертое место (ВИДЕО) "Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич. Фото: gazzetta.it "Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры "Атланта" набрала 59 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А и обошла "Рому". "Удинезе", в активе которого 33 очка, на 17-м месте.

Спорт-Экспресс

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