Мировой тур: Серебряные сестры-близнецы

Киевские сестры-близнецы 24-летние Инна и Ирина Махно уже не раз радовали украинских поклонников пляжного волейбола своими достижениями.
На национальной арене они неоднократно становились чемпионками страны и обладателями Кубка Украины.
Инна и Ирина Махно. Фото: fivb.com
А в течение двух предыдущих сезонов они успешно соревновались на турнирах европейской серии «Сателлит», завоевывая серебряные и бронзовые медали, пробивались в основную сетку на этапах Мирового тура.
Нынешний пляжный сезон сестры Махно открыли новым для себя достижением. На однозвездочном турнире Мирового тура в шведском Гетеборге киевлянки впервые взошли на пьедестал, его вторую серебряную ступень.
Начали они там выступление в групповом раунде с уверенной победы над дуэтом хозяек площадки Сигрид Симонссон и Ханной Хельвиг. Затем украинки в упорном трехсетовом противостоянии сломили сопротивление опытных гречанок Константины Цопулу и Димитры Манави. Заняв в своей группе первое место, Инна и Ирина в напряженном поединке 1/4 финала обыграли сильнейшую шведскую пару в составе Камиллы Нильссон и Софии Огрен.
Далее в полуфинале «жертвами» наших девчат стали голландки Катья Стам и Джулия Вутерс. И только после четырех предыдущих побед, уступив в них лишь одну партию, сестры Махно потерпели поражение в финале от бывалых представительниц Страны тюльпанов Эми ван Дриел и Раисы Шоон, оказав им упорное сопротивление в обоих сетах.
Итак, киевлянки открыли сезон серебряными медалями. А в придачу к ним - заработали 180 рейтинговых очков и призовые 700 долларов.
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