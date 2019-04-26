Мировой тур: Серебряные сестры-близнецы

Киевские сестры-близнецы 24-летние Инна и Ирина Махно уже не раз радовали украинских поклонников пляжного волейбола своими достижениями.

На национальной арене они неоднократно становились чемпионками страны и обладателями Кубка Украины.

Инна и Ирина Махно. Фото: fivb.com

А в течение двух предыдущих сезонов они успешно соревновались на турнирах европейской серии «Сателлит», завоевывая серебряные и бронзовые медали, пробивались в основную сетку на этапах Мирового тура.

Нынешний пляжный сезон сестры Махно открыли новым для себя достижением. На однозвездочном турнире Мирового тура в шведском Гетеборге киевлянки впервые взошли на пьедестал, его вторую серебряную ступень.

Начали они там выступление в групповом раунде с уверенной победы над дуэтом хозяек площадки Сигрид Симонссон и Ханной Хельвиг. Затем украинки в упорном трехсетовом противостоянии сломили сопротивление опытных гречанок Константины Цопулу и Димитры Манави. Заняв в своей группе первое место, Инна и Ирина в напряженном поединке 1/4 финала обыграли сильнейшую шведскую пару в составе Камиллы Нильссон и Софии Огрен.

Далее в полуфинале «жертвами» наших девчат стали голландки Катья Стам и Джулия Вутерс. И только после четырех предыдущих побед, уступив в них лишь одну партию, сестры Махно потерпели поражение в финале от бывалых представительниц Страны тюльпанов Эми ван Дриел и Раисы Шоон, оказав им упорное сопротивление в обоих сетах.

Итак, киевлянки открыли сезон серебряными медалями. А в придачу к ним - заработали 180 рейтинговых очков и призовые 700 долларов

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ГЕТЕБОРГ (Швеция). Мировой тур (WT-1). Мужчины. 1/2 финала . Дядьков/Петрушка (Белоруссия) - Аппельгрен/Аннерстедт (Швеция) - 2:0 (21:17, 21:16). Смединьш/Регза (Латвия) - Секерчи/Урлу (Турция) - 2:1 (21:14, 16:21, 15:12). За 3-е место . Секерчи/Урлу - Аппельгрен/Аннерстедт - 2:0 (21:13, 21:14). Финал . Дядьков/Петрушка - Смединьш/Регза - 2:0 (21:14, 21:14).