Мировой тур: Серебряные сестры-близнецы

Киевские сестры-близнецы 24-летние Инна и Ирина Махно уже не раз радовали украинских поклонников пляжного волейбола своими достижениями.
 
На национальной арене они неоднократно становились чемпионками страны и обладателями Кубка Украины.
Фото Мировой тур: Серебряные сестры-близнецы
Инна и Ирина Махно. Фото: fivb.com
 
А в течение двух предыдущих сезонов они успешно соревновались на турнирах европейской серии «Сателлит», завоевывая серебряные и бронзовые медали, пробивались в основную сетку на этапах Мирового тура.
 
Нынешний пляжный сезон сестры Махно открыли новым для себя достижением. На однозвездочном турнире Мирового тура в шведском Гетеборге киевлянки впервые взошли на пьедестал, его вторую серебряную ступень.
 
Начали они там выступление в групповом раунде с уверенной победы над дуэтом хозяек площадки Сигрид Симонссон и Ханной Хельвиг. Затем украинки в упорном трехсетовом противостоянии сломили сопротивление опытных гречанок Константины Цопулу и Димитры Манави. Заняв в своей группе первое место, Инна и Ирина в напряженном поединке 1/4 финала обыграли сильнейшую шведскую пару в составе Камиллы Нильссон и Софии Огрен.
 
Далее в полуфинале «жертвами» наших девчат стали голландки Катья Стам и Джулия Вутерс. И только после четырех предыдущих побед, уступив в них лишь одну партию, сестры Махно потерпели поражение в финале от бывалых представительниц Страны тюльпанов Эми ван Дриел и Раисы Шоон, оказав им упорное сопротивление в обоих сетах.
 
Итак, киевлянки открыли сезон серебряными медалями. А в придачу к ним - заработали 180 рейтинговых очков и призовые 700 долларов.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
ГЕТЕБОРГ (Швеция). Мировой тур (WT-1). Мужчины. 1/2 финала. Дядьков/Петрушка (Белоруссия) - Аппельгрен/Аннерстедт (Швеция) - 2:0 (21:17, 21:16). Смединьш/Регза (Латвия) - Секерчи/Урлу (Турция) - 2:1 (21:14, 16:21, 15:12). За 3-е место. Секерчи/Урлу - Аппельгрен/Аннерстедт - 2:0 (21:13, 21:14). Финал. Дядьков/Петрушка - Смединьш/Регза - 2:0 (21:14, 21:14).
 
Женщины. Группа D. Ин.МАХНО/Ир.МАХНО (Украина) - Симонссон/Хельвиг (Швеция) - 2:0 (21:14, 21:11), - Цопулу/Манави (Греция) - 2:1 (21:14, 18:21, 15:9). 1/4 финала. Ин.МАХНО/Ир.МАХНО - Нильссон/Огрен (Швеция) - 2:0 (21:15, 24:22). 1/2 финала. Ин.МАХНО/Ир.МАХНО - Стам/Вутерс (Голландия) - 2:0 (21:18, 21:12). Ван Дриел/Шоон (Голландия) - Хьертланд/Кьелберг (Норвегия) - 2:1 (21:13, 18:21, 15:8). За 3-е место. Хьертланд/Кьелберг - Стам/Вутерс - 2:1 (21:14, 18:21, 17:15). Финал. Ван Дриел/Шоон - Ин.МАХНО/Ир.МАХНО - 2:0 (21:17, 21:18).


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