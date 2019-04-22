"Львов": Мечта Блавацкого сбылась

ВОЛЫНЬ (D-2) - ЛЬВОВ - 3:3 (2:2)
 
Голы: Кадина, 5 (0:1). Карпенко, 9 (1:1). Бруну, 20 (1:2). Хагназари, 45 - с пенальти (2:2). Зинкевич, 51 (3:2). Бруну, 90+2 (3:3).
Фото "Львов": Мечта Блавацкого сбылась
Богдан Блавацкий. Фото: pfclviv.com
 
«Львов»: Бандура, Насонов, Парамонов (Фатеев, 46), Адамюк, Висенте (Воронин, 54), Мартан, Борзенко (Приймак, 60), Кадина (Липе, 46), Педру (Шина, 60), Пернамбуку (Алвару, 46), Бруну.
 
В последнее время события во «Львове» развиваются с калейдоскопической быстротой. Если до матча с «Александрией» одни отводили роль и. о. наставника Тарасу Гребенюку, а другие Юрию Панфилову, то на минувшей неделе новым рулевым «Львова» стал Богдан Блавацкий.
 
Во второй половине девяностых он возглавлял «Прикарпатье», а к работе в элитной команде вернулся спустя 15 лет, появившись в тренерском штабе «Волыни».
 
Давно мечтавший работать во Львове 55-летний Блавацкий эту возможность получил, по иронии судьбы трудоустроившись в клубе с одноименным названием. Первый матч под его руководством «горожане» провели со знакомой новому рулевому луцкой командой.
 
Несмотря на разницу в ранге, с лучанами «Львову» пришлось непросто. Вынашивающая идею вернуться в премьер-лигу «Волынь» оказала серьезное сопротивление. Первый тайм получился насыщенным: после того, как львовянин Мурилью Кадина и лучанин Игорь Карпенко обменялись результативными ударами в начале матча, их примеру последовали Бруну и Сиаваш Хагназари.
 
Бразильский легионер «Львова» вывел свою команду вперед в разгар первого тайма, на что иранец из «Волыни» ответил точным исполнением 11-метрового, наказав соперника за неджентльменское поведение в штрафной площади.
 
Начало второго тайма стало зеркальным отображением первого. В этот раз быстрый гол удался уже хозяевам, у которых блеснул при добивании Алексей Зинкевич. Несмотря на четыре замены, «Львову» не удавалось стать полноправным хозяином положения. Но бразильский вектор, взятый на вооружение в этом сезоне, показал, что себя оправдывает. В концовке Бруну удалось свести этот упорный матч к ничейному результату.
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине


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