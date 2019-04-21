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2019-04-21
Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО)
"Лацио" проиграл дома "Кьево" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
В другой встрече "Торино" взял верх над "Дженоа" и поднялся на шестое место в таблице серии A.
Фото: gazzetta.it
Единственный мяч провел защитникКристиан Ансальди.
Чемпионат Италии
Серия А
33-й тур
"Кальяри" - "Фрозиноне" - 1:0 (1:0)
Гол: Жоау Педру, 27 - с пенальти.
"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван (Романья, 61), Ликояннис, Чеппителли, Фараго, Чигарини, Бирса (Падоин, 73), Ионицэ, Жоау Педру (Дейола, 85), Паволетти.
"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано (Пинамонти, 62), Гольданига, Майелло, Вальцания (Тротта, 80), Бегетто, Чано, Чофани (Дионизи, 76), Паганини.
Предупреждения: Фараго, 57. Жоау Педру, 82. Чано, 90+2.
Удаление: Фараго, 79.
Судья: Абиссо.
20 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
"Удинезе" - "Сассуоло" - 1:1 (0:1)
Голы: Сенси, 31 (0:1). Лирола, 80 - в свои ворота (1:1).
"Удинезе": Муссо, Де Майо (Лазанья, 57), Самир, Трост-Эконг (Теодорчик, 76), Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана (Сандру, 17), Окака Чука, Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто.
"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Маньяни (Пелузо, 46), Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Бога (Данкан, 85), Сенси (Локателли, 65), Берарди.
Предупреждения: Мандрагора, 14. Мерих Демирал, 25. Сандру, 28. Стрюгер Ларсен, 70. Локателли, 79.
Судья: Пайретто.
20 апреля. Удине. Стадион "Dacia Arena".
"Лацио" - "Кьево" - 1:2 (0:0)
Голы: Виньято, 49 (0:1). Хетемай, 51 (0:2). Кайседо, 67 (1:2).
"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 16), Ачерби, Дурмиси, Габаррон (Пароло, 38), Марушич, Бадель (Корреа, 58), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Кайседо, Иммобиле.
"Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Хетемай, Ригони (Диуссе, 69), Депаоли, Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссьер, 83), Лерис, Виньято (Кийен, 77).
Предупреждения: Депаоли, 40. Ригони, 55. Диуссе, 73. Хетемай, 90+4.
Удаление: Милинкович-Савич, 34.
Судья: Киффи.
20 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
"Болонья" - "Сампдория" - 3:0 (0:0)
Голы: Тонелли, 54 - в свои ворота (1:0). Пульгар, 69 (2:0). Орсолини, 83 (3:0).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра (Хеландер, 88), Мбай, Лянко, Джемаили (Поли, 76), Сориано (Донса, 86), Пульгар, Паласио, Крейчи, Сансоне, Орсолини.
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру (Янкто, 81), Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 59), Прат, Линетти (Капрари, 67), Квальярелла, Дефрель.
Предупреждения: Мурру, 41. Сала, 48. Сориано, 52. Андерсен, 53. Орсолини, 58. Тонелли, 68.
Судья: Мариани.
20 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
"Дженоа" - "Торино" - 0:1 (0:0)
Гол: Ансальди, 58.
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Ромеро, Мигел Велозу (Бесса, 65), Радованович, Лазович, Стураро (Ролон, 33), Лерагер, Санабрия (Куаме, 53), Лападула.
"Торино": Сиригу, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 84), Белотти, Беренгер (Париджини, 72).
Предупреждения: Лерагер, 9. Нкулу, 20. Ролон, 51. Мигел Велозу, 55. Моретти, 78. Базелли, 82. Париджини, 88. Радованович, 89.
Судья: Довери.
20 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
"Эмполи" - СПАЛ - 2:4 (1:2)
Голы: Капуто, 22 (1:0). Петанья, 38 - с пенальти (1:1). Флоккари, 44 (1:2). Траоре, 47 (2:2). Петанья, 60 (2:3). Антенуччи, 88 (2:4).
"Эмполи": Дронговски, Майетта (Расмуссен, 15), Делль`Орко (Мчедлидзе, 46), Весели, Николау, Ди Лоренцо, Капецци (Бриги, 73), Беннасер, Крунич, Траоре, Капуто.
СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Мурджа, Коста, Лаццари (Фелипе, 86), Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья (Скьяттарелла, 90).
Предупреждения: Лаццари, 30. Ционек, 40. Траоре, 52. Петанья, 62. Миссироли, 71. Бриги, 76. Мурджа, 82. Крунич, 90+1.
Судья: Рокки.
20 апреля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
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