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Серия А: "Интер" закрепился на третьем месте (ВИДЕО) "Интер" победил "Фрозиноне" в матче 32-го тура чемпионата Италии. Голами в составе "нерадзурри" отметились хавбек Раджа Наингголан, форвард Иван Перишич и полузащитник Матиас Весино. Иван Перишич. Фото: gazzetta.it "Интер" набрал 60 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Фрозиноне" с 23 баллами располагается на предпоследней строчке. Чемпионат Италии Серия А 32-й тур "Фрозиноне" - "Интер" - 1:3 (0:2) Голы: Наингголан, 19 (0:1). Перишич, 37 - с пенальти (0:2). Кассата, 61 (1:2). Весино, 90+3 (1:3). "Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Гольданига, Чибса, Вальцания (Майелло, 82), Бегетто, Кассата (Чано, 64), Чофани, Паганини, Пинамонти (Дионизи, 88). "Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 74), Наингголан, Весино, Перишич (Бальде, 70), Икарди, Политано (Жоау Мариу, 89). Предупреждения: Паганини, 31. Чибса, 35. Весино, 48. Чано, 83. Судья: Масса. 14 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

Спорт-Экспресс

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