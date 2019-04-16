Серия А: "Интер" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  

"Интер" победил "Фрозиноне" в матче 32-го тура чемпионата Италии.
 
Голами в составе "нерадзурри" отметились хавбек Раджа Наингголан, форвард Иван Перишич и полузащитник Матиас Весино. 
Фото Серия А: "Интер" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)
Иван Перишич. Фото: gazzetta.it
 
"Интер" набрал 60 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице.
 
"Фрозиноне" с 23 баллами располагается на предпоследней строчке. 
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
32-й тур 
 
"Фрозиноне" - "Интер" - 1:3 (0:2)
 
Голы: Наингголан, 19 (0:1). Перишич, 37 - с пенальти (0:2). Кассата, 61 (1:2). Весино, 90+3 (1:3). 
 
"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Гольданига, Чибса, Вальцания (Майелло, 82), Бегетто, Кассата (Чано, 64), Чофани, Паганини, Пинамонти (Дионизи, 88).
 
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 74), Наингголан, Весино, Перишич (Бальде, 70), Икарди, Политано (Жоау Мариу, 89).
 
Предупреждения: Паганини, 31. Чибса, 35. Весино, 48. Чано, 83. 
 
Судья: Масса.
 
14 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".
 


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