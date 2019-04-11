"Донбасс" в шаге от титула (ВИДЕО)  

Подопечные Сергея Витера в третий раз подряд обыграли «Днепр», и от очередного чемпионства их отделяет всего одна победа в серии.

ДОНБАСС - ДНЕПР - 3-1

Вторник. Херсон. Ледовая арена. "Днепр" - "Донбасс" - 1:2. Опасный момент у ворот гостей. Фото: hcdonbass.com

Матч №4

ДНЕПР - ДОНБАСС - 1:2

Голы: Захаров (бол. Никифоров, Разумов), 41:33 - 0:1. Лялька (Коренчук, Романенко), 58:37 - 0:2. Декало (Янишевский, Бондаренко), 59:49 - 1:2.

Вратари: Петров (без 57:42 - 58:42, 59:13 - 59:49) - Дьяченко.

9 апреля. Херсон. Ледовая арена.

После поражения в третьем матче финальной серии «Днепру» уже отступать было некуда - еще одна осечка ставила бы команду на грань катастрофы, поэтому Дмитрий Пидгурский решил немного изменить тактику.

Если раньше его команда играла осторожно, как бы присматриваясь, то теперь с первых минут попыталась навязать оппоненту свои условия. Напряжение и настрой зашкаливали, поэтому уже на второй минуте малые штрафы были выписаны Максиму Разумову у «Донбасса» и Илье Декало у «Днепра». Правда, эти удаления ни к чему особому не привели, как и не привела череда штрафов незадолго до первого перерыва. На табло как были ноли (кстати, в первых трех матчах было то же самое), так они и остались.

В дебюте второй двадцатиминутки «Днепр» увеличил скорости и создал убойный момент. Кирилл Бондаренко вывел на огневую позицию Ивана Дунаева, но тот бросил прямо в Богдана Дьяченко. Вскоре вратарь донетчан еще разочек выручил свою команду, но все же казалось, что заброшенная шайба от «Днепра» это всего лишь вопрос времени. Херсонцы продолжали контролировать ситуацию и время от времени создавать убойные моменты. Непонятно, как не забросили Андрей Жвачкин с Русланом Ромащенко, тут же у «Донбасса» был удален Дмитрий Игнатенко и херсонцы получили еще шанс - но опять разыграли его бездарно.

В итоге гости выстояли, и второй период, так же, как и первый, закончился с нулевым результатом. Все самое интересное команды оставили, как говорится, на закуску. В дебюте херсонцы опять были обязаны забрасывать. Иван Дунаев вывел на позицию Кирилла Бондаренко, но тот до ума не смог довести момент, бросив в Дьяченко. А в середине периода за утраченные возможности пришла расплата. У «Днепра» малый штраф заработал Дмитрий Пугачев и на этот раз подопечные Сергея Витера соперников не простили. Виктор Захаров мастерски обыгрался с Евгением Никифоровым и мощным броском вонзил шайбу в сетку - 0:1.

Некоторое время «Днепр» пребывал в шоке, да и силы ведь тоже у него не бесконечны, и все же незадолго до конца еще один момент упустил Бондаренко. После его мощного щелчка шайба проскользнула мимо щитков Дьяченко, покатилась вдоль линии ворот, но туда так и не залетела…

За две с небольшим минуты до финальной сирены, Дмитрий Пидгурский поменял Олега Петрова на шестого игрока, но команда пропустили роковую шайбу - это Виталий Лялька, отменно сыграв на подборе, забросил вторую, и, как оказалось потом, победную шайбу - 0:2.

«Днепр» продолжал рисковать, играя с шестым полевым и за 7 секунд до сирены смог забросить, но всего лишь одну шайбу. Это Илья Декало удачно подставил клюшку под бросок Бондаренко - 1:2. На большее у херсонцев попросту не хватило времени. Все, что можно было утратить, они утратили раньше, когда растеряли много своих голевых шансов.

Пятый матч финальной серии между «Донбассом» и «Днепром» состоится уже завтра, в Дружковке. В случае еще одной победы донетчан, они сохранят за собой титул чемпионов Украины.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Нам очень тяжело дается эта серия, но ребята проявляют характер и ждут своего момента. Вот и дождались: у нас было одно большинство - мы забросили. Это о чем-то говорит? Это говорит о том, что был настрой, мы ждали и терпели. В двух матчах в Херсоне мы выполнили программу-максимум. Очень серьезно готовимся к следующему матчу, потому что «Днепр» «кусается» и хорошо играет в обороне.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:

- Я опять скажу, что была хорошая игра , и опять цена лишь одной ошибки… «Донбасс» - команда более опытная, там хорошие мастера, но и у нас тоже ребята что надо. Действительно не хватает вот этого опыта, когда нужно терпеть с первой и до последней секунды. Все равно, от этих игр у меня остается больше позитива.