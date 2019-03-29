Сольскьяер сразу ворвался в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-Лиги
Норвежец на днях подписал 3-летний контракт с манкунианцами.
Накануне Уле Гуннар Сольскьяер был назначен полноценным менеджером "Манчестер Юнайтед", подписав с клубом с "Олд Траффорд" 3-летний контракт, согласно которому годовой оклад норвежского специалиста будет составлять 7,5 млн фунтов.
В Английской Премьер-Лиге только два тренеры зарабатывают больше Сольскьяера – это наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и менеджер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Sportbible.com.
Гвардиола в год получает 15 млн фунтов, в то время как зарплата наставника "шпор" составляет 8,5 млн фунтов.
Отметим, четвертый год возглавляющий "Ливерпуль" Юрген Клопп зарабатывает "только" 6 млн фунтов. На столько же пополняет свой банковский счет менеджер "Арсенала" Унаи Эмери.
Добавим, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по контракту получал 15 млн фунтов в год.
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29.03.2019 17:22