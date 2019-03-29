Сольскьяер сразу ворвался в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-Лиги

Норвежец на днях подписал 3-летний контракт с манкунианцами.

Накануне Уле Гуннар Сольскьяер был назначен полноценным менеджером "Манчестер Юнайтед", подписав с клубом с "Олд Траффорд" 3-летний контракт, согласно которому годовой оклад норвежского специалиста будет составлять 7,5 млн фунтов.

В Английской Премьер-Лиге только два тренеры зарабатывают больше Сольскьяера – это наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и менеджер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Sportbible.com.

Гвардиола в год получает 15 млн фунтов, в то время как зарплата наставника "шпор" составляет 8,5 млн фунтов.

Отметим, четвертый год возглавляющий "Ливерпуль" Юрген Клопп зарабатывает "только" 6 млн фунтов. На столько же пополняет свой банковский счет менеджер "Арсенала" Унаи Эмери.

Добавим, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по контракту получал 15 млн фунтов в год.