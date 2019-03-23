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2019-03-23
Анастасия КУЗЬМИНА: "Я боялась последнего выстрела"
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
- Я боялась последнего выстрела, - отметила Кузьмина в эфире канала "Матч ТВ". - Всю гонку я была расслаблена, получила огромное удовольствие.
Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com
Чувствовала, что лыжи несутся. Получилось расслабиться и наслаждаться гонкой.
Я готова была обниматься, хотела обнимать всех на последних метрах.
Эстафеты после завершения карьеры? Мы думаем над этим варинатом, ведь у нас нет четвертого члена эстафетной команды.
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23.03.2019 23:29
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