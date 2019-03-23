Новостей.COM ⇒ Спорт

Анастасия КУЗЬМИНА: "Я боялась последнего выстрела" Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. - Я боялась последнего выстрела, - отметила Кузьмина в эфире канала "Матч ТВ". - Всю гонку я была расслаблена, получила огромное удовольствие. Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com Чувствовала, что лыжи несутся. Получилось расслабиться и наслаждаться гонкой Я готова была обниматься, хотела обнимать всех на последних метрах. Эстафеты после завершения карьеры? Мы думаем над этим варинатом, ведь у нас нет четвертого члена эстафетной команды.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.