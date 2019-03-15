"Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  

Во втором матче полуфинальной серии между второй и третьей командами регулярного чемпионата, удача улыбнулась подопечным Александра Савицкого, которые после ошибки херсонца Валентина Сирченко выцарапали победу.
Фото "Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
КРЕМЕНЧУГ - ДНЕПР - 1-1
 
Матч №2
 
КРЕМЕНЧУГ - ДНЕПР - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
 
Голы: Целогородцев (Черемнов, Матвиенко), 35:45 - 0:1. Гриценко (бол. Ворона), 38:28 - 1:1. Дунаев (Янишевский), 46:23 - 1:2. Зайцев (бол. Грицких, Толстушко), 39:25 - 2:2. Грицких (Зайцев, Киселев), 65:03 - 3:2.
 
Вратари: Бояршинов - Петров.
 
13 марта. Кременчуг. ЛА «Айсберг».
 
После проигрыша в первом матче подопечным Александра Савицкого отступать было уже некуда. Но и херсонцы были не прочь закрепить преимущество и уже на домашнем льду попытаться окончательно решить вопрос с выходом в финал плей-офф.
 
С первых минут хозяева понеслись вперед, но лучший вратарь регулярного чемпионата Олег Петров был к такому повороту событий готов, поэтому ловил и отбивал все, что летело в створ его рамки. Ближе к середине периода, несмотря на удаление у «Днепра» Алексея Черемнова, ситуация выровнялась и теперь уже Георгию Бояршинову приходилось выручать огрехи партнеров. А потом произошел первый по-настоящему опасный момент. Мощно по воротам гостей в «девятку» выстрелил Глеб Кривошапкин, но шайба просвистела в сантиметрах выше перекладины.
 
Под конец периода двумя действиями запомнился защитник херсонцев Кирилл Белоусов. Сначала он на скорости проехал двоих защитников, но не сумел попасть в ворота, а уже через 13 секунд за подножку получил две штрафные минуты, и его команда стартовый отрезок игры заканчивала в меньшинстве.
 
Второй период начался так же, как и первый - с атак «Кременчуга», а потом «Днепру» опять удалось изменить ход событий. Вскоре в одном из эпизодов хозяйский защитник Александр Боевых слишком жестко встретил Никиту Коваленко, за что получил 10-минутный штраф, а херсонцев это разозлило. После удаления у «Кременчуга» Алексея Зайцева, гости едва не открыли счет, но опасный бросок Руслана Ромащенко заблокировал Бояршинов. А все самое интересное произошло уже в конце периода. От правого борта в центр зоны соперников Филипп Матвиенко отпасовал на 17-летнего Артема Целогородцева, который точно бросил в левый от вратаря угол - 0:1. А потом у «Днепра» малый штраф заработал Иван Золотухин и Тимур Гриценко реализовал большинство - 1:1.
 
Горячо было и в первой половине третьей двадцатиминутки. После обмена острыми выпадами, забросить удалось «Днепру». Хозяева неумело выбрасывали шайбу из своей зоны, после чего та попала к Ивану Дунаеву, который со средней дистанции несильным щелчком поразил левый нижний от Бояршинова угол. Но впереди херсонцы были недолго. Через несколько минут статус-кво восстановил Алексей Зайцев - 2:2.
 
В оставшееся до конца третьего периода время коллективы больше осторожничали, чем играли в хоккей, поэтому счет не изменился - овертайм.
 
А здесь все решает одна ошибка и ее допустил «Днепр». Отбив атаку хозяев Валентин Сирченко неумело выбрасывал диск из зоны, после чего тот вылетел за пределы площадки - херсонцы остались в меньшинстве. А «Кременчуг» таким подарком судьбы воспользовался на все сто. Организовав массированную атаку, победную шайбу на свой счет записал Владислав Грицких - 3:2.
 
Что творилось в «Айсберге» словами не передать…
 
Теперь команды переезжают в Херсон, где в субботу и понедельник проведут очередные два матча серии.
 
 
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
 
- Несмотря на поражение, я доволен содержанием игры. Но мы проиграли, хотя, с другой стороны – кто-то же должен был выиграть. Своим ребятам хочу сказать, что они молодцы – бились с первой до последней минуты. В конце овертайма была недоконцентрация и она привела к тому, что пропустили в меньшинстве. Это был ключевой момент. А в целом матч получился красивым как для болельщиков, так и для хоккейных специалистов. Теперь едем в Херсон, где будем готовиться уже к домашним матчам.
 
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
 
- Повторная игра получилась такой же, как и предыдущая. Но в матчах плей-офф всегда все от «ножа», на этот раз уже нам повезло больше. Мы играли с полной самоотдачей и полной ответственностью за общий результат полуфинала. Но так бывает - кто больше ошибется, тот и проиграет. Наверное, мы ошибались немного меньше.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
ДОНБАСС - БЕЛЫЙ БАРС - 2-0
 
Матч №2
 
ДОНБАСС - БЕЛЫЙ БАРС - 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)
 
Голы: Манукян (Денискин. Мостовой), 2:58 - 1:0. Игнатенко (бол., Захаров, Александров), 25:03 - 2:0. Коренчук (мен., Лялька), 37:00 - 3:0. Ружников (бол., Дурдыев, Куцевич), 37:49 - 3:1. Ядловский (бол., Куцевич, Арабов), 38:59 - 3:2. Ядловский (Лесников, Арабов), 42:18 - 3:3. Мазур (Коренчук), 43:36 - 4:3. Костиков (Манукян), 50:31 - 5:3. Куцевич (Лесников), 58:25 - 5:4. 
 
Вратари: Дьяченко - Кучер (до - 59:29). 
 
14 марта. Дружковка. ЛА «Альтаир». 
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Лига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничью
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  
"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)  
Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  
Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  
Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  
Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Победа за девять секунд (ВИДЕО)  Победа за девять секунд (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости