"Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  

Во втором матче полуфинальной серии между второй и третьей командами регулярного чемпионата, удача улыбнулась подопечным Александра Савицкого, которые после ошибки херсонца Валентина Сирченко выцарапали победу.

Фото: hckremenchuk.com.ua

КРЕМЕНЧУГ - ДНЕПР - 1-1

Матч №2

КРЕМЕНЧУГ - ДНЕПР - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Целогородцев (Черемнов, Матвиенко), 35:45 - 0:1. Гриценко (бол. Ворона), 38:28 - 1:1. Дунаев (Янишевский), 46:23 - 1:2. Зайцев (бол. Грицких, Толстушко), 39:25 - 2:2. Грицких (Зайцев, Киселев), 65:03 - 3:2.

Вратари: Бояршинов - Петров.

13 марта. Кременчуг. ЛА «Айсберг».

После проигрыша в первом матче подопечным Александра Савицкого отступать было уже некуда. Но и херсонцы были не прочь закрепить преимущество и уже на домашнем льду попытаться окончательно решить вопрос с выходом в финал плей-офф.

С первых минут хозяева понеслись вперед, но лучший вратарь регулярного чемпионата Олег Петров был к такому повороту событий готов, поэтому ловил и отбивал все, что летело в створ его рамки. Ближе к середине периода, несмотря на удаление у «Днепра» Алексея Черемнова, ситуация выровнялась и теперь уже Георгию Бояршинову приходилось выручать огрехи партнеров. А потом произошел первый по-настоящему опасный момент. Мощно по воротам гостей в «девятку» выстрелил Глеб Кривошапкин, но шайба просвистела в сантиметрах выше перекладины.

Под конец периода двумя действиями запомнился защитник херсонцев Кирилл Белоусов. Сначала он на скорости проехал двоих защитников, но не сумел попасть в ворота, а уже через 13 секунд за подножку получил две штрафные минуты, и его команда стартовый отрезок игры заканчивала в меньшинстве.

Второй период начался так же, как и первый - с атак «Кременчуга», а потом «Днепру» опять удалось изменить ход событий. Вскоре в одном из эпизодов хозяйский защитник Александр Боевых слишком жестко встретил Никиту Коваленко, за что получил 10-минутный штраф, а херсонцев это разозлило. После удаления у «Кременчуга» Алексея Зайцева, гости едва не открыли счет, но опасный бросок Руслана Ромащенко заблокировал Бояршинов. А все самое интересное произошло уже в конце периода. От правого борта в центр зоны соперников Филипп Матвиенко отпасовал на 17-летнего Артема Целогородцева, который точно бросил в левый от вратаря угол - 0:1. А потом у «Днепра» малый штраф заработал Иван Золотухин и Тимур Гриценко реализовал большинство - 1:1.

Горячо было и в первой половине третьей двадцатиминутки. После обмена острыми выпадами, забросить удалось «Днепру». Хозяева неумело выбрасывали шайбу из своей зоны, после чего та попала к Ивану Дунаеву, который со средней дистанции несильным щелчком поразил левый нижний от Бояршинова угол. Но впереди херсонцы были недолго. Через несколько минут статус-кво восстановил Алексей Зайцев - 2:2.

В оставшееся до конца третьего периода время коллективы больше осторожничали, чем играли в хоккей , поэтому счет не изменился - овертайм.

А здесь все решает одна ошибка и ее допустил «Днепр». Отбив атаку хозяев Валентин Сирченко неумело выбрасывал диск из зоны, после чего тот вылетел за пределы площадки - херсонцы остались в меньшинстве. А «Кременчуг» таким подарком судьбы воспользовался на все сто. Организовав массированную атаку, победную шайбу на свой счет записал Владислав Грицких - 3:2.

Что творилось в «Айсберге» словами не передать…

Теперь команды переезжают в Херсон, где в субботу и понедельник проведут очередные два матча серии.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:

- Несмотря на поражение, я доволен содержанием игры . Но мы проиграли, хотя, с другой стороны – кто-то же должен был выиграть. Своим ребятам хочу сказать, что они молодцы – бились с первой до последней минуты. В конце овертайма была недоконцентрация и она привела к тому, что пропустили в меньшинстве. Это был ключевой момент. А в целом матч получился красивым как для болельщиков, так и для хоккейных специалистов. Теперь едем в Херсон, где будем готовиться уже к домашним матчам.

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Повторная игра получилась такой же, как и предыдущая. Но в матчах плей-офф всегда все от «ножа», на этот раз уже нам повезло больше. Мы играли с полной самоотдачей и полной ответственностью за общий результат полуфинала. Но так бывает - кто больше ошибется, тот и проиграет. Наверное, мы ошибались немного меньше.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине