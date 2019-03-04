Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  

ХИМИК - ПОЛИТЕХНИК - 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22)

«Химик» (Южный): Эдвин (9 + 7 подборов + 6 передач), Рябчук (12), Войналович (8), Джонс (16 + 7 подборов + 7 передач), Павлов (12 + 6 подборов) - старт; Сидоров (4), Антипов (14), Марченко (12).

Фото: fbu.ua

«Политехник» (Харьков): Дэвис (27), Козлов (10), Кромер (21 + 9 передач), Грэм (19 + 13 подборов), Завадский (13 + 8 подборов) - старт; Рочняк (2), Кузнецов, Чугунов.

28 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 800 зрителей.

Когда легионеры «Политехника» в полном составе здоровы и надлежащим образом мотивированы, сдержать их - весьма сложная задача для любой команды. Как оказалось, и даже для локального лидера чемпионата…

Вопреки здравому смыслу, хозяева площадки преспокойно дали вовсю разыграться плеймейкеру гостей Джавану Дэвису. Тот «отблагодарил» оппонентов соответствующим образом, отправив в чужое кольцо сразу восемь (!) трехочковых «приветов» и установив личный бомбардирский рекорд в сезоне. Дэвиса на должном уровне поддержали Ти Джей Кромер и Делван Грэм, вовремя «зарядившие» еще и Станислава Завадского. При этом, что немаловажно, американское трио на совесть отрабатывало не только в нападении, но и в обороне. И именно последний момент в итоге стал решающим во всем поединке.

За три минуты до финальной сирены «Химик» еще был впереди, однако за это время подопечные Виталия Степановского умудрились смазать все атаки с игры , пропустив рывок соперников - 11:4.

Как оказалось спустя два дня, эта расхлябанность южненцев стоила им потери уверенного, казалось, лидерства в таблице…

ХИМИК - ДНЕПР - 75:76 (19:23, 21:22, 16:18, 19:13)

«Химик» (Южный): Эдвин (14 + 7 подборов), Рябчук (5), Войналович, Павлов (28 + 10 подборов), Джонс (12 + 9 подборов) - старт; Сидоров (8), Антипов, Марченко (8).

«Днепр»: Мишула (10 + 6 передач), Закурдаев (10 + 6 подборов), Шундель (11), Тимофеенко (14), Кушниров (2) - старт; Ревзин (8), Фесенко (14 + 9 подборов), Натяжко (3 + 6 подборов), Глебов (2), Сизов (2), Кожемякин.

2 марта. Южный. ФСК «Олимп». 870 зрителей.

Особое турнирное значение противостояния здорово отразилось на характере его сценария. Обе команды неплохо заботились о качественной обороне и стремились старательно доводить до логического завершения благоприятные ситуации. До конца третьей четверти чуть лучше это получалось у днепрян, которые ощутимо переигрывали соперников в обеих «красках». К тому же незадолго до сирены на последний перерыв второй технический фол схлопотал главный тренер «Химика» Виталий Степановский. Уж очень рьяно он вступил в перепалку с арбитрами, которые, впрочем, своими решениями действительно удивляли неоднократно.

Далее некоторой растерянностью хозяев площадки здорово воспользовался центровой «Днепра» Кирилл Фесенко, быстро обеспечивший своей команде наибольший отрыв в счете за весь матч - 11-очковый. Однако в составе «Химика» нашелся исполнитель, который смело повел партнеров за собой - Сергей Павлов. Этот бигмен неожиданно легко лишил гостей преимущества в ближней зоне, выигрывая подбор за подбором и собирая на себе важные фолы. А когда за полторы минуты до сирены тот же Павлов отличился еще и из-за шестиметровой линии, отставание сократилось до минимума - 75:76.

Но в этот кульминационный момент должное самообладание покинуло на площадке уже всех без исключения. Глупейшие обоюдные ошибки фактически отдавали результат поединка на откуп воле случая. И этот самый случай таки наступил в самой концовке, когда Станислав Тимофеенко безалаберно сфолил в центральном круге против Ильи Сидорова. Защитник «Химика» получил отличный шанс вырвать для своей команды драгоценную победу, однако умудрился со штрафной линии промахнуться дважды! А подбор выиграл Фесенко…

Таким образом, в очных противостояниях «регулярки» соперники обменялись двойными победами, но благодаря лучшей разнице мячей на лидирующую позицию в таблице перебрался «Днепр».

НИКОЛАЕВ - КИЕВ-БАСКЕТ - 83:79 (12:22, 26:25, 24:15, 21:17)

«Николаев»: Зотов (11), Омоэра (15 + 6 подборов), Приймак (6), Онуфриев (5), Адедиран (17 + 9 подборов) - старт; : Зотов (11), Омоэра (15 + 6 подборов), Приймак (6), Онуфриев (5), Адедиран (17 + 9 подборов) - старт; Попов (9), Аникиенко, Давидюк (11), Мусиенко (2), Хохоник (5), Тонченко (1).

«Киев-Баскет»: Латкович (12 + 9 подборов + 7 передач), : Латкович (12 + 9 подборов + 7 передач), Луценко , Носков (4), Нванкво (4), Сандул (14 + 5 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Крик (12), Петров (14 + 7 подборов), Крутоус (12), Челован (4), Горобченко (3).

1 марта. Николаев. ДС «Надежда». 750 зрителей.

Столичные баскетболисты вели более десяти очков, но после большого перерыва все растеряли. Соответственно, концовка получилась весьма нервной, где к тактическим фолам поочередно пришлось прибегнуть обоим наставникам.

Здесь хозяева площадки угадали больше, поскольку в кульминационный момент Вячеслав Петров попал с линии только раз, а подбор вырвал Алексей Адедиран.

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 92:83 (13:18, 28:23, 27:23, 24:19)

«Запорожье»: Холтон (22), Кондраков (11), Мироненко (3), Хилл (10), Прессли (11 + 6 подборов) - старт; Трент (20 + 9 подборов + 5 передач + 6 перехватов), Шевченко (10), Буц (5), Овдеенко.

«Киев-Баскет»: Латкович (8 + 6 подборов), : Латкович (8 + 6 подборов), Луценко (9), Крутоус (19), Нванкво (14), Челован - старт; Крик (18), Сандул (7), Носков (3), Петров (3), Горобченко (2).

3 марта. Запорожье. ДС «Юность». 1300 зрителей.

«Киев-Баскет» быстро ушел в отрыв, и вновь в третьей четверти позволил сопернику отыграться. Однако, в отличие от вышеуказанного матча, подопечные Валерия Плеханова доводить дело до «качелей» со штрафной линии не стали. Когда секундная стрелка отправилась на последний круг, «Запорожье» имело лишь 5 очков запаса, но благодаря идеальной точности с точки, местные баскетболисты довели итоговый отрыв до 9 пунктов.

Вот так в таблице столичная команда не только отпустила запорожскую команду в приличный отрыв, но и позволила вплотную приблизиться к себе представителю Николаева. То ли еще будет?..

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

НИКОЛАЕВ - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 80:73 (22:15, 22:23, 17:20, 19:15)

«Николаев»: Зотов (7), Омоэра (15), Онуфриев (3 + 8 подборов), Приймак (5), Адедиран (19 + 13 подборов) - старт; : Зотов (7), Омоэра (15), Онуфриев (3 + 8 подборов), Приймак (5), Адедиран (19 + 13 подборов) - старт; Попов (6), Аникиенко (5), Давидюк (16), Мусиенко, Хохоник (4), Жуковский, Тонченко.

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (3), Кольченко (8), Ткаченко (6 + 4 блок-шота), Липовцев (8), Скапинцев (2) - старт; Янг (17 + 6 подборов + 7 передач), Кокли (15 + 8 подборов), Чумаков (6), Отверченко (5), Никс (3 + 6 подборов).

3 марта. Николаев. ДС «Надежда». 700 зрителей.

ОДЕССА - ПОЛИТЕХНИК - 82:76 (24:21, 18:18, 17:21, 23:16)

«Одесса»: Ткачук (6), Щепкин (22 + 5 передач), Беликов (13 + 6 передач + 4 перехвата), Хелманис (5 + 8 подборов), Шеляковс (7 + 6 подборов) - старт; Новиков (6), Пустозвонов (15), Мартин (7), Скрипец (1).

«Политехник» (Харьков): Дэвис (15), Козлов (7), Кромер (22), Рочняк (8 + 7 подборов), Завадский (20 + 8 подборов) - старт; Грэм (4 + 6 передач), Чугунов, Колотилов, Кузнецов.

2 марта. Одесса. УСК «Краян». 430 зрителей.

ЗАПОРОЖЬЕ - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 96:91 (30:23, 25:23, 26:19, 15:26)

«Запорожье»: Холтон (23), Кондраков (12), Мироненко (15), Хилл (10 + 10 подборов), Прессли - старт; Трент (21 + 7 подборов + 9 передач), Шевченко (8 + 7 подборов), Овдеенко (3), Буц (2).

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (7), Кольченко (14), Ткаченко (0 + 6 подборов), Липовцев (9), Скапинцев (4) - старт; Янг (27), Кокли (6), Чумаков (11 + 6 подборов), Никс (4), Отверченко (7).

1 марта. Запорожье. ДС «Юность». 1200 зрителей.

ОДЕССА - ДНЕПР - 59:72 (11:16, 11:19, 22:15, 15:22)

«Одесса»: Ткачук (4 + 7 подборов), Мартин (5), Пустозвонов (10 + 6 подборов), Хелманис (9 + 8 подборов), Шеляковс (3) - старт; Щепкин (18), Новиков (10), Скрипец, Балабан.

«Днепр»: Мишула (9 + 6 подборов), Шундель (4), Закурдаев (13), Тимофеенко (12), Кушниров (6) - старт; Ревзин (8), Натяжко (7), Глебов (8 + 8 подборов + 6 передач), Сизов (3 + 6 подборов), Фесенко (2).

28 февраля. Одесса. УСК «Краян». 340 зрителей.

И В П ИО О

1. Днепр 26 18 8 2109-2012 44

2. Химик 26 18 8 2216-2102 44

3. Запорожье 26 17 9 2299-2218 43

4. Киев-Баскет 25 14 11 2030-1950 39

5. Николаев 23 11 12 1810-1836 34

6. Политехник 26 7 19 2008-2167 33

7. Одесса 24 8 16 1913-2004 32

8. Черкаськи мавпы 22 6 16 1880-1976 28