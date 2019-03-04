Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  

Когда легионеры «Политехника» в полном составе здоровы и надлежащим образом мотивированы, сдержать их - весьма сложная задача для любой команды. Как оказалось, и даже для локального лидера чемпионата…
Вопреки здравому смыслу, хозяева площадки преспокойно дали вовсю разыграться плеймейкеру гостей Джавану Дэвису. Тот «отблагодарил» оппонентов соответствующим образом, отправив в чужое кольцо сразу восемь (!) трехочковых «приветов» и установив личный бомбардирский рекорд в сезоне. Дэвиса на должном уровне поддержали Ти Джей Кромер и Делван Грэм, вовремя «зарядившие» еще и Станислава Завадского. При этом, что немаловажно, американское трио на совесть отрабатывало не только в нападении, но и в обороне. И именно последний момент в итоге стал решающим во всем поединке.
За три минуты до финальной сирены «Химик» еще был впереди, однако за это время подопечные Виталия Степановского умудрились смазать все атаки с игры, пропустив рывок соперников - 11:4.
Как оказалось спустя два дня, эта расхлябанность южненцев стоила им потери уверенного, казалось, лидерства в таблице…
Особое турнирное значение противостояния здорово отразилось на характере его сценария. Обе команды неплохо заботились о качественной обороне и стремились старательно доводить до логического завершения благоприятные ситуации. До конца третьей четверти чуть лучше это получалось у днепрян, которые ощутимо переигрывали соперников в обеих «красках». К тому же незадолго до сирены на последний перерыв второй технический фол схлопотал главный тренер «Химика» Виталий Степановский. Уж очень рьяно он вступил в перепалку с арбитрами, которые, впрочем, своими решениями действительно удивляли неоднократно.
Далее некоторой растерянностью хозяев площадки здорово воспользовался центровой «Днепра» Кирилл Фесенко, быстро обеспечивший своей команде наибольший отрыв в счете за весь матч - 11-очковый. Однако в составе «Химика» нашелся исполнитель, который смело повел партнеров за собой - Сергей Павлов. Этот бигмен неожиданно легко лишил гостей преимущества в ближней зоне, выигрывая подбор за подбором и собирая на себе важные фолы. А когда за полторы минуты до сирены тот же Павлов отличился еще и из-за шестиметровой линии, отставание сократилось до минимума - 75:76.
Но в этот кульминационный момент должное самообладание покинуло на площадке уже всех без исключения. Глупейшие обоюдные ошибки фактически отдавали результат поединка на откуп воле случая. И этот самый случай таки наступил в самой концовке, когда Станислав Тимофеенко безалаберно сфолил в центральном круге против Ильи Сидорова. Защитник «Химика» получил отличный шанс вырвать для своей команды драгоценную победу, однако умудрился со штрафной линии промахнуться дважды! А подбор выиграл Фесенко…
Таким образом, в очных противостояниях «регулярки» соперники обменялись двойными победами, но благодаря лучшей разнице мячей на лидирующую позицию в таблице перебрался «Днепр».
НИКОЛАЕВ - КИЕВ-БАСКЕТ - 83:79 (12:22, 26:25, 24:15, 21:17)
Столичные баскетболисты вели более десяти очков, но после большого перерыва все растеряли. Соответственно, концовка получилась весьма нервной, где к тактическим фолам поочередно пришлось прибегнуть обоим наставникам.
Здесь хозяева площадки угадали больше, поскольку в кульминационный момент Вячеслав Петров попал с линии только раз, а подбор вырвал Алексей Адедиран.
«Киев-Баскет» быстро ушел в отрыв, и вновь в третьей четверти позволил сопернику отыграться. Однако, в отличие от вышеуказанного матча, подопечные Валерия Плеханова доводить дело до «качелей» со штрафной линии не стали. Когда секундная стрелка отправилась на последний круг, «Запорожье» имело лишь 5 очков запаса, но благодаря идеальной точности с точки, местные баскетболисты довели итоговый отрыв до 9 пунктов.
Вот так в таблице столичная команда не только отпустила запорожскую команду в приличный отрыв, но и позволила вплотную приблизиться к себе представителю Николаева. То ли еще будет?..
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