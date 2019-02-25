Лига 1: Сенсационная победа "Монако"

"Монако" победил "Лион" в матче 26-го тура чемпионата Франции - 2:0. 
 
За "Лион" на 71-й минуте пенальти не реализовал Мемфис Депай. 
Фото Лига 1: Сенсационная победа "Монако"
Фото: asmonaco.com
 
Монегаски не проигрывают в лиге 1 уже четвертый матч подряд, из которых выиграли три.
 
Серия стартовала после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.
 
В турнирной таблице Лиги 1 "Монако" поднялся на 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. "Лион" занимает третью строчку.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
26-й тур 
 
"Монако" - "Лион" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Мартинш, 18 (1:0). Рони Лопеш, 27 (2:0). 
 
Нереализованный пенальти: Депай, 71 (вратарь).
 
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш (Винисиус, 90+1), Адриэн Силва, Фабрегас, Головин (Аолу, 81), Рони Лопеш, Фалькао.
 
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денайер, Марсал (Менди, 12), Ндомбеле, Тузар, Ауар (Корне, 81), Траоре, Дембеле, Террье (Депай, 39).
 
Предупреждения: Террье, 28. Сидибе, 52. Глик, 70. Фалькао, 90+3. 
 
Судья: Мийо.
 
24 февраля. Монако. Стадион "Луи II".


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