Лига 1: "ПСЖ" продолжает побеждать

"ПСЖ" разгромил "Ним" в матче 26-го турачемпионата Франции - 3:0.
 
В составе победителей дубль оформил Кильян Мбаппе, еще гол забил Кристофер Нкунку.
Фото Лига 1: "ПСЖ" продолжает побеждать
Фото: psg.fr
 
"ПСЖ", набрав 68 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Ним" с  36-ю очками занимает 11-е место.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
26-й тур
 
"ПСЖ" - "Ним" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Нкунку, 40 (1:0). Мбаппе, 69 (2:0). Мбаппе, 89 (3:0).
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес (Дагба, 73), Тиагу Силва, Кюрзава, Бернат, Маркиньюс, Верратти (Нсоки, 81), Паредес, Шупо-Мотинг (Диаби, 80), Мбаппе, Нкунку.
 
"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш, Ферри, Саванье, Буанга, Мауасса, Валлс (Бозок, 89), Бобишон (Тиуб, 65), Рипар (Гийом, 76).
 
Предупреждения: Паредес, 16. Мбаппе, 45+2. Бернат, 72.
 
Судья: Делерю (Франция).
 
23 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".


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