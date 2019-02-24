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Лига 1: "ПСЖ" продолжает побеждать "ПСЖ" разгромил "Ним" в матче 26-го турачемпионата Франции - 3:0. В составе победителей дубль оформил Кильян Мбаппе, еще гол забил Кристофер Нкунку. Фото: psg.fr "ПСЖ", набрав 68 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Ним" с 36-ю очками занимает 11-е место. Чемпионат Франции Лига 1 26-й тур "ПСЖ" - "Ним" - 3:0 (1:0) Голы: Нкунку, 40 (1:0). Мбаппе, 69 (2:0). Мбаппе, 89 (3:0). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес (Дагба, 73), Тиагу Силва, Кюрзава, Бернат, Маркиньюс, Верратти (Нсоки, 81), Паредес, Шупо-Мотинг (Диаби, 80), Мбаппе, Нкунку. "Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш, Ферри, Саванье, Буанга, Мауасса, Валлс (Бозок, 89), Бобишон (Тиуб, 65), Рипар (Гийом, 76). Предупреждения: Паредес, 16. Мбаппе, 45+2. Бернат, 72. Судья: Делерю (Франция). 23 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Спорт-Экспресс

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