Испанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками бар

Фото: The Scottish Sun

Испанская полиция избила фанатов шотландского "Селтика" дубинками во время столкновений на улицах Валенсии накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против местной команды, сообщает Scottish Sun.

В Сети распространили видео, как полиция Валенсии избивает дубинками фанатов из Глазго, а на одном из видео слышны выстрелы. В комментариях пострадавшие пишут, что по ним стреляли резиновыми пулями.

Killie fans: this is embarrassing. We're getting a tanking here! Laughing stock of Scotland ffs!



Celtic fans: hold my beer pic.twitter.com/Beenuq7cpp — The February Febreze (@WWright_Way) 20 февраля 2019 г.

Всё началось с того, как шотландские болельщики подожгли фан-бар заклятых врагов "кельтов" – клуба "Глазго Рейнджерс" в пригороде Валенсии - городе Бенидорм.

Агрессивно настроенные фанаты вначале сожгли флаги "Рейнджерс", висевшие перед входом в заведение.

С этого начались притеснения. Пятеро болельщиков были задержаны за сопротивление полиции, а еще один болельщик "Селтика" был арестован за перевозку наркотиков, отмечает издание.

Английские СМИ сообщают, что свидетелей беспорядков полицейские сгоняли в бары и запрещали им покидать помещение. В случае, если люди пытались выйти на улицу, полицейские применяли насилие.

Добавим, поединок на "Месталье" закончился победой "Валенсии" 1:0. Первый матч в Шотландии также закончился победой валенсийцев 2:0.