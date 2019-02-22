Испанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками бар
Матч в Валенсии выдался жарким.
Фото: The Scottish Sun
Испанская полиция избила фанатов шотландского "Селтика" дубинками во время столкновений на улицах Валенсии накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против местной команды, сообщает Scottish Sun.
В Сети распространили видео, как полиция Валенсии избивает дубинками фанатов из Глазго, а на одном из видео слышны выстрелы. В комментариях пострадавшие пишут, что по ним стреляли резиновыми пулями.
Killie fans: this is embarrassing. We're getting a tanking here! Laughing stock of Scotland ffs!
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