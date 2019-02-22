Кикбоксер заработал 450 тыс. долл. за 25 секунд боя

Гонорар несколько скрасил для Кейна Веласкеса неудачно сложившийся бой.

Кикбоксер заработал 450 тыс. долл. за 25 секунд боя
Фото: Скриншот

Тяжеловес Кейн Веласкес заработал 450 тыс. долл. за бой против Фрэнсиса Нганну, сообщает MMA Fighting. Это его самый крупный гонорар в карьере, уточняет издание.

Напомним, в главном поединке шоу UFC on ESPN 1 камерунский нокаутер Нганну за 25 секунд разобрался с экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Веласкесом.

Спустя несколько секунд после начала поединка Кейн получил травму колена – его левая нога неествественно ушла в сторону, после чего на его лице мелькнула гримаса боли и он упал.

В свою очередь, его соперник воспользовался моментом и стал наносить добивающие удары по лежащему Веласкесу, после чего рефери Джейсон Херцог поспешил остановить поединок.

Отметим, гонорар Нганну составил "всего" 220 тыс. долл. (110 за выступление + 110 за победу).


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