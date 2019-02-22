Кикбоксер заработал 450 тыс. долл. за 25 секунд боя
Гонорар несколько скрасил для Кейна Веласкеса неудачно сложившийся бой.
Тяжеловес Кейн Веласкес заработал 450 тыс. долл. за бой против Фрэнсиса Нганну, сообщает MMA Fighting. Это его самый крупный гонорар в карьере, уточняет издание.
Напомним, в главном поединке шоу UFC on ESPN 1 камерунский нокаутер Нганну за 25 секунд разобрался с экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Веласкесом.
Спустя несколько секунд после начала поединка Кейн получил травму колена – его левая нога неествественно ушла в сторону, после чего на его лице мелькнула гримаса боли и он упал.
В свою очередь, его соперник воспользовался моментом и стал наносить добивающие удары по лежащему Веласкесу, после чего рефери Джейсон Херцог поспешил остановить поединок.
Отметим, гонорар Нганну составил "всего" 220 тыс. долл. (110 за выступление + 110 за победу).
WOW!— UFC (@ufc)
@Francis_Ngannougets it done in Arizona! #UFCPhoenix pic.twitter.com/xGF4ziuAZA 18 февраля 2019 г.
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