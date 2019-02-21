Бой на световых мечах признали официальным видом спорта

Бой на световых мечах признали официальным видом спорта

Как сообщает Associated Press, Федерация фехтования Франции признала дуэли на световых мечах официальным видом спорта. Представители федерации уверяют, что этот шаг призван сделать спорт более привлекательным для молодого поколения. Они разработали собственный свод правил, чтобы спортивные матчи в рамках новой дисциплины были такими же визуально привлекательными, как и их «старшие» братья в большом спорте.

К сожалению, наука еще далека от того, чтобы разработать настоящие световые мечи, представленные во вселенной «Звездных войн». В наши дни речь идет о лезвии из поликарбоната. Конечно, оно не сможет рассечь человека на две половинки или оплавить стальную дверь — однако участникам соревнований все равно придется носить маски и доспехи, чтобы защитить свое тело во время поединка.

Чтобы усилить визуальный эффект, новая дисциплина обзавелась некоторыми специальными правилами. Так, к примеру, перед ударом кончик острия всегда должен находиться позади каждого бойца. Это сделано для того, чтобы бои состояли из крупных, размашистых движений, а светящееся оружие описывало красивую широкую дугу — совсем как в фильмах. Как правило, в прочих фехтовальных дисциплинах бойцы редко прибегают к подобным приемам, предпочитая обмен быстрыми точечными уколами и скупыми, тщательно выверенными выпадами.

В остальном новая дисциплина не уступает профессиональному спорту. Очки начисляются в зависимости от того, в каком месте лезвие поразит оппонента (5 очков за голову или тело, три за руки и ноги, одно за попадание в кисть). Первый, кто наберет 15 очков, автоматически побеждает в матче. Если матч не закончился через три минуты, тогда автоматически побеждает человек с наибольшим количеством очков.

Возможно, в ближайшее время мы не увидим, как дуэль на световых мечах станет официальным олимпийским спортивным событием, но в качестве попытки привлечь новичков в фехтование — это весьма неплохой ход. Остается надеяться, что и Международная федерация стрелкового спорта скоро признает стрельбу из бластеров спортивной дисциплиной!


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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