Примера: "Реал Сосьедад" поднялся на 7-е место

"Реал Сосьедад" с разгромным счетом обыграл "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
 
Дублем отметился нападающий Микель Оярсабаль.
Фото Примера: "Реал Сосьедад" поднялся на 7-е место
Фото: marca.com
 
"Реал Сосьедад" набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
 
"Леганес" с 29 баллами располагается на 12-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
24-й тур 
 
"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:0 (0:0)
 
Голы: Оярсабаль, 50 (1:0). Оярсабаль, 59 (2:0). Виллиан Жозе, 75 (3:0). 
 
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78).
 
"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири.
 
Предупреждения: Льоренте, 21. Виллиан Жозе, 45. Сиовас, 45+1. Навас, 63. Бустинса, 89. Эрнандез, 90. 
 
Судья: Мунуэра Монтеро.
 
16 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".


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