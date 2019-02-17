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Примера: "Реал Сосьедад" поднялся на 7-е место "Реал Сосьедад" с разгромным счетом обыграл "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился нападающий Микель Оярсабаль. Фото: marca.com "Реал Сосьедад" набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Леганес" с 29 баллами располагается на 12-й строчке. Чемпионат Испании Примера 24-й тур "Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:0 (0:0) Голы: Оярсабаль, 50 (1:0). Оярсабаль, 59 (2:0). Виллиан Жозе, 75 (3:0). "Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78). "Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири. Предупреждения: Льоренте, 21. Виллиан Жозе, 45. Сиовас, 45+1. Навас, 63. Бустинса, 89. Эрнандез, 90. Судья: Мунуэра Монтеро. 16 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Спорт-Экспресс

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