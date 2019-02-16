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2019-02-16
Бундеслига: Волевая победа "Баварии"
"Бавария" на выезде переиграла "Аугсбург" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Счет во встрече был открыт уже на 1-й минуте - Леон Горецки отправил мяч в свои ворота.
Фото: fcbayern.com
Также в первой половине хозяева забили еще один мяч, а в составе мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман.
В начале второго тайма Давид Алаба вывел гостей вперед и стал автором победного гола.
Чемпионат Германии
Бундеслига
22-й тур
"Аугсбург" - "Бавария" - 2:3 (2:2)
Голы: Горецка, 1 - в свои ворота (1:0). Коман, 17 (1:1). Чи Дон Вон, 23 (2:1). Коман, 45+3 (2:2). Алаба, 53 (2:3).
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис (Рихтер, 69), Макс, Оксфорд, Дансо, Моравек (Ку Джа Чхоль, 78), Шмид, Чи Дон Вон, Грегорич, Хедира, Кордова.
"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хамес Родригес (Мюллер, 56), Тиагу Алькантара (Хави Мартинес, 82), Гнабри (Рибери, 64), Коман, Горецка, Левандовски.
Предупреждения: Горецка, 72. Рихтер, 76. Хави Мартинес, 90+2.
Судья: Штайнхаус.
15 февраля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
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