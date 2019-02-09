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Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО) "Рома" на выезде разгромила "Кьево" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Голами отметились Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Александр Коларов. Фото: gazzetta.it Римская команда продлила беспроигрышную серию в серии А до шести встреч. "Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Чемпионат Италии Серия А 23-й тур "Кьево" - "Рома" - 0:3 (0:2) Голы: Эль-Шаарави, 9 (0:1). Джеко, 18 (0:2). Коларов, 51 (0:3). "Кьево": Соррентино, Россеттини, Фрэ (Депаоли, 39. Скелотто, 72), Барба, Бани, Хетемай (Пиазон, 59), Диуссе, Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис. "Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Маркано, Карсдорп, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Де Росси, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 86), Шик (Флоренци, 59). Предупреждения: Кристанте, 14. Дзаньоло, 17. Барба, 21. Судья: Абиссо. 8 февраля. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".

Спорт-Экспресс

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