Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)  

"Рома" на выезде разгромила "Кьево" в матче 23-го тура чемпионата Италии.
 
Голами отметились Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Александр Коларов.
Фото Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Римская команда продлила беспроигрышную серию в серии А до шести встреч.
 
"Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
23-й тур
 
"Кьево" - "Рома" - 0:3 (0:2)
 
Голы: Эль-Шаарави, 9 (0:1). Джеко, 18 (0:2). Коларов, 51 (0:3).
 
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Фрэ (Депаоли, 39. Скелотто, 72), Барба, Бани, Хетемай (Пиазон, 59), Диуссе, Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.
 
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Маркано, Карсдорп, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Де Росси, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 86), Шик (Флоренци, 59).
 
Предупреждения: Кристанте, 14. Дзаньоло, 17. Барба, 21.
 
Судья: Абиссо.
 
8 февраля. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".
 


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