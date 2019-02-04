Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  

Киевлянам продолжает традиционно чего-то или кого-то недоставать. Теперь же они сослались на отсутствие Павла Крутоуса, имевшего проблемы со здоровьем. Мол, без него атакующий арсенал гостей прилично оскудел, и креативности этого форварда не хватило в концовке.
А вот хозяевам площадки не помешал даже откровенно сбитый прицел у Станислава Тимофеенко. В нужные мгновения Александр Мишула и Дмитрий Глебов попадали безукоризненно, а потому нервного эндшпиля противостояния «Днепру» удалось избежать.
А вот этот поединок для днепрян получился куда более сложным. Долгое время они почти полностью проигрывали борьбу под собственным щитом и частенько позволяли соперникам совершать свободные броски с разных дистанций. Когда же в четвертом периоде продуктивный отрезок из двух дальних попаданий, а также пары результативных передач и перехватов вдруг выдал Иван Ткаченко, казалось, «Мавпы» своего уже точно не упустят. Ведь за неполных семь минут до сирены их преимущество выросло до 18 пунктов.
Но далее гостей словно подменили. Они погрязли в куче различных ошибок, что позволило «Днепру» выдать мощный контрудар - 25:3! К счастью для черкассчан, Брэндон Янг наконец-то реализовал трехочковый и перевел фееричное противостояние в овертайм.
Однако днепряне, образно говоря, уже учуяли запах паленого. И Мишула с Тимофеенко продолжили попадать, тогда как за полторы минуты до сирены силы иссякли уже даже и у Янга…
НИКОЛАЕВ - ХИМИК - 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)
Если «Днепр» добыл две важнейшие победы, то «Химику» повторить это достижение не удалось. Не сложный, в целом, матч против «Николаева», казалось, должен был сохранить южненцам достаточно сил и на противостояние с «Запорожьем».
Однако в нем к середине третьей четверти они «горели» 15 очков без видимых шансов отыграться. Впрочем, гости традиционно рановато уверовали в окончательный успех. Поэтому когда подопечные Виталия Степановского резко прибавили в мобильности обороны, а Крис Джонс и Сергей Павлов взялись регулярно переигрывать один в один Джервона Прессли, от преимущества оппонентов быстро и следа не осталось.
Но последний короткий перерыв вернул запорожан к реальности, и Майкл Холтон организовал новый рывок - 11:2. Правда, южненцы небезуспешно бросились в погоню, и за полминуты до конца Илья Сидоров подарил реальный шанс на спасение, сократив отставание до «-3». Однако в ключевой момент Киндалл Хилл со штрафной линии не промахнулся.
Вышеупомянутая победа гарантировала бы «Запорожью» возвращение на вторую строку в турнирной таблице, не проиграй они перед этим «Одессе». Вообще, команда Олега Юшкина испытывает большие трудности в наборе драгоценных очков, поэтому их нынешний успех - это, по большей мере, «заслуга» соперников, позволивших себе неприлично много ошибок и потерь. И хотя Киндалл Хилл и Малик Трент прилично отличились в нападении, в обороне их же недоработка обернулась для запорожан фатальным бумерангом.
У соперников после травм вернулись в строй, соответственно, Ти Джей Кромер и Дмитрий Липовцев, и оба были на площадки ключевыми фигурами. Однако «мавпы» получили куда больше дивидентов, поскольку Липовцев здорово придал надежности обороне. А ее в последних матчах подопечным Максима Михельсона заметно недоставало…
НИКОЛАЕВ - ОДЕССА - 92:73 (31:19, 20:20, 20:19, 21:15)
Одесситы начали кошмарно - 0:14, и далее, учитывая кошмарный же процент реализации бросков (особенно дальних), не имели ни малейших шансов на удачный камбэк.
Таким образом, «акулы» утратили реальную возможность приблизиться к «чайкам» в таблице вплотную, а последние продолжают сохранять неплохие шансы в борьбе даже за третью позицию. Ведь у находящегося там «Запорожья» ныне всего на одно поражение меньше…
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