Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  

ДНЕПР - КИЕВ-БАСКЕТ - 75:65 (25:22, 15:9, 13:14, 22:20)

«Днепр»: Мишула (20), Вильховецкий (3), Закурдаев (9), Тимофеенко (6 + 8 подборов), Натяжко (0 + 3 подбора) - старт; Шундель (7 + 4 подбора), Кушниров (10), Ревзин, Глебов (11 + 5 подборов + 7 передач), Сизов (9 + 7 подборов).

Фото: fbu.ua

«Киев-Баскет»: Латкович (16), : Латкович (16), Луценко (10 + 5 подборов), Носков, Нванкво (11 + 8 подборов), Сандул (5 + 5 подборов) - старт; Крик (19 + 5 подборов + 5 передач), Челован (2), Петров (2 + 6 подборов), Горобченко.

1 февраля. Днепр. ДС «Шинник». 1080 зрителей.

Киевлянам продолжает традиционно чего-то или кого-то недоставать. Теперь же они сослались на отсутствие Павла Крутоуса, имевшего проблемы со здоровьем. Мол, без него атакующий арсенал гостей прилично оскудел, и креативности этого форварда не хватило в концовке.

А вот хозяевам площадки не помешал даже откровенно сбитый прицел у Станислава Тимофеенко. В нужные мгновения Александр Мишула и Дмитрий Глебов попадали безукоризненно, а потому нервного эндшпиля противостояния «Днепру» удалось избежать.

ДНЕПР - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 92:87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

«Днепр»: Мишула (20 + 5 передач), Вильховецкий (2), Закурдаев (10 + 4 передачи), Тимофеенко (24 + 13 подборов), Натяжко (7) - старт; Шундель (10), Кушниров (2), Ревзин, Глебов (9), Сизов (8 + 8 подборов).

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (7 + 5 передач), Кольченко (18), Ткаченко (6), Липовцев (0 + 5 подборов), Чумаков (6 + 8 подборов) - старт; Янг (21 + 6 передач), Кокли (14 + 7 подборов), Никс (7), Воевода (8), Руслов.

3 февраля. Днепр. ДС «Шинник». 1070 зрителей.

А вот этот поединок для днепрян получился куда более сложным. Долгое время они почти полностью проигрывали борьбу под собственным щитом и частенько позволяли соперникам совершать свободные броски с разных дистанций. Когда же в четвертом периоде продуктивный отрезок из двух дальних попаданий, а также пары результативных передач и перехватов вдруг выдал Иван Ткаченко, казалось, «Мавпы» своего уже точно не упустят. Ведь за неполных семь минут до сирены их преимущество выросло до 18 пунктов.

Но далее гостей словно подменили. Они погрязли в куче различных ошибок, что позволило «Днепру» выдать мощный контрудар - 25:3! К счастью для черкассчан, Брэндон Янг наконец-то реализовал трехочковый и перевел фееричное противостояние в овертайм.

Однако днепряне, образно говоря, уже учуяли запах паленого. И Мишула с Тимофеенко продолжили попадать, тогда как за полторы минуты до сирены силы иссякли уже даже и у Янга…

НИКОЛАЕВ - ХИМИК - 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)

«Николаев»: Зотов (5 + 4 передачи), : Зотов (5 + 4 передачи), Попов (9 + 5 передач), Омоэра (15 + 6 подборов), Давидюк (4), Аникиенко (6) - старт; Хохоник (3), Приймак (16 + 5 подборов + 3 блок-шота), Онуфриев (9), Адедиран (5 + 5 подборов), Мусиенко, Тонченко.

«Химик» (Южный): Эдвин (20 + 15 подборов + 6 передач), Рябчук (4), Войналович (4), Джонс (17 + 6 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Павлов (13 + 6 подборов) - старт; Сидоров (14 + 5 подборов), Антипов (13), Марченко (3), Козак, Рахимшаиков.

31 января. Южный. ФСК «Олимп». 1050 зрителей.

ХИМИК - ЗАПОРОЖЬЕ - 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

«Химик» (Южный): Эдвин (17 + 12 подборов + 4 передачи), Рябчук (13), Войналович (9), Джонс (11 + 9 подборов), Павлов (14 + 10 подборов) - старт; Сидоров (4 + 6 передач), Антипов (6), Марченко.

«Запорожье»: Холтон (10), Кондраков (11 + 4 перехвата), Мироненко, Хилл (17 + 9 подборов), Прессли (2) - старт; Трент (18 + 12 подборов + 4 передачи), Шевченко (17 + 8 подборов), Буц (4), Теряник, Овдеенко.

2 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 1000 зрителей.

Если «Днепр» добыл две важнейшие победы, то «Химику» повторить это достижение не удалось. Не сложный, в целом, матч против «Николаева», казалось, должен был сохранить южненцам достаточно сил и на противостояние с «Запорожьем».

Однако в нем к середине третьей четверти они «горели» 15 очков без видимых шансов отыграться. Впрочем, гости традиционно рановато уверовали в окончательный успех. Поэтому когда подопечные Виталия Степановского резко прибавили в мобильности обороны, а Крис Джонс и Сергей Павлов взялись регулярно переигрывать один в один Джервона Прессли, от преимущества оппонентов быстро и следа не осталось.

Но последний короткий перерыв вернул запорожан к реальности, и Майкл Холтон организовал новый рывок - 11:2. Правда, южненцы небезуспешно бросились в погоню, и за полминуты до конца Илья Сидоров подарил реальный шанс на спасение, сократив отставание до «-3». Однако в ключевой момент Киндалл Хилл со штрафной линии не промахнулся.

ОДЕССА - ЗАПОРОЖЬЕ - 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18)

«Одесса»: Витолс (3 + 4 передачи), Щепкин (18 + 8 передач), Беликов (16 + 10 подборов + 2 блок-шота), Новиков (4), Хелманис (24 + 8 подборов) - старт; Ткачук (4), Шеляковс (9 + 8 подборов), Пустозвонов (8), Балабан (7), Скрипец (2).

«Запорожье»: Холтон (14 + 6 передач), Кондраков (2), Мироненко (5), Хилл (30 + 5 подборов + 2 блок-шота), Прессли (11 + 3 блок-шота) - старт; Трент (19 + 4 передачи + 7 перехватов), Шевченко (6), Овдеенко (1), Буц, Теряник.

31 января. Одесса. УСК «Краян». 430 зрителей.

Вышеупомянутая победа гарантировала бы «Запорожью» возвращение на вторую строку в турнирной таблице, не проиграй они перед этим «Одессе». Вообще, команда Олега Юшкина испытывает большие трудности в наборе драгоценных очков, поэтому их нынешний успех - это, по большей мере, «заслуга» соперников, позволивших себе неприлично много ошибок и потерь. И хотя Киндалл Хилл и Малик Трент прилично отличились в нападении, в обороне их же недоработка обернулась для запорожан фатальным бумерангом.

ПОЛИТЕХНИК - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 76:91 (19:26, 22:24, 18:19, 17:22)

«Политехник» (Харьков): Дэвис (1), Козлов (3), Кромер (28 + 8 подборов + 4 передачи), Грэм (20 + 7 подборов), Завадский (7 + 7 подборов) - старт; Рочняк (15 + 5 подборов), Чугунов (2 + 6 подборов), Колотилов, Кузнецов.

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (2), Кольченко (22), Ткаченко (6 + 7 подборов), Никс (8 + 5 подборов), Чумаков (7 + 5 подборов) - старт; Янг (11 + 7 подборов + 7 передач), Кокли (14), Липовцев (12 + 5 подборов), Воевода (3), Отверченко (2), Скапинцев (4), Руслов.

1 февраля. Харьков. ДС «Локомотив». 540 зрителей.

У соперников после травм вернулись в строй, соответственно, Ти Джей Кромер и Дмитрий Липовцев, и оба были на площадки ключевыми фигурами. Однако «мавпы» получили куда больше дивидентов, поскольку Липовцев здорово придал надежности обороне. А ее в последних матчах подопечным Максима Михельсона заметно недоставало…

НИКОЛАЕВ - ОДЕССА - 92:73 (31:19, 20:20, 20:19, 21:15)

«Николаев»: Хохоник (6), : Хохоник (6), Попов (18), Омоэра (12 + 5 подборов), Онуфриев (12), Аникиенко (4) - старт; Зотов (13 + 6 передач + 3 перехвата), Адедиран (15), Давидюк (8 + 5 подборов), Тонченко (2), Приймак (2), Мусиенко, Жуковский.

«Одесса»: Витолс (8 + 5 передач), Щепкин (14), Балабан (6), Беликов (14 + 10 подборов), Новиков (2) - старт; Ткачук (3), Шеляковс (10 + 12 подборов + 2 блок-шота), Пустозвонов (15), Скрипец (1).

2 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 900 зрителей.

Одесситы начали кошмарно - 0:14, и далее, учитывая кошмарный же процент реализации бросков (особенно дальних), не имели ни малейших шансов на удачный камбэк.

Таким образом, «акулы» утратили реальную возможность приблизиться к «чайкам» в таблице вплотную, а последние продолжают сохранять неплохие шансы в борьбе даже за третью позицию. Ведь у находящегося там «Запорожья» ныне всего на одно поражение меньше…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

И В П ИО О

1. Химик 21 15 6 1811-1714 36

2. Днепр 21 14 7 1713-1633 35

3. Запорожье 21 13 8 1850-1792 34

4. Киев-Баскет 20 12 8 1636-1561 32

5. Николаев 18 8 9 1405-1422 27

6. Одесса 19 7 12 1537-1578 26

7. Политехник 21 4 17 1588-1754 25

8. Черкаськи мавпы 17 5 12 1437-1523 22