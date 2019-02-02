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Лига 1: "Лилль" продолжает побеждать "Лилль" на своем поле разгромил "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Это четвертая победа "догов" кряду. Фото: losc.fr Чемпионат Франции Лига 1 23-й тур "Лилль" - "Ницца" - 4:0 (2:0) Голы: Леан, 7 (1:0). Пепе, 37 (2:0). Бамба, 75 (3:0). Реми, 90+4 (4:0). "Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне (Пье, 84), Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 78), Леан (Реми, 73). "Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Аталь (Маолида, 33), Данилу, Сиприен (Ле Мелу, 70), Тамез, Сен-Максимен, Ганаго (Макенго, 83). Предупреждения: Коне, 42. Шека, 90+1. Удаление: Ле Мелу, 89. Судья: Мигельгорри. 1 февраля. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

Спорт-Экспресс

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