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2019-02-02
Лига 1: "Лилль" продолжает побеждать
"Лилль" на своем поле разгромил "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Это четвертая победа "догов" кряду.
Фото: losc.fr
Чемпионат Франции
Лига 1
23-й тур
"Лилль" - "Ницца" - 4:0 (2:0)
Голы: Леан, 7 (1:0). Пепе, 37 (2:0). Бамба, 75 (3:0). Реми, 90+4 (4:0).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне (Пье, 84), Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 78), Леан (Реми, 73).
"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Аталь (Маолида, 33), Данилу, Сиприен (Ле Мелу, 70), Тамез, Сен-Максимен, Ганаго (Макенго, 83).
Предупреждения: Коне, 42. Шека, 90+1.
Удаление: Ле Мелу, 89.
Судья: Мигельгорри.
1 февраля. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".
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