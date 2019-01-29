В Формуле-1 раскол: промоутеры 16 этапов выступили с критикой в адрес владельцев Формулы-1

Руководство "Либерти Медиа" королевскими автогонками устраивает не всех.

В Формуле-1 раскол: промоутеры 16 этапов выступили с критикой в адрес владельцев Формулы-1
Формула-1
Фото: racefans.net

Промоутеры 16-ти Гран-При Формулы-1 выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы новых владельцев чемпионата мира из "Либерти Медиа", сообщает RaceFans.

Под заявлением подписались представители Гран-При Австралии, Азербайджана, Канады, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Венгрии, Бельгии, Италии, Сингапура, Мексики, США и Бразилии, отмечает издание. Не поддержали коллег представители Гран-При Бахрейна, Монако, РоSSии, Японии и Абу-Даби.

16 промоутеров объединились в Ассоциацию промоутеров Формулы-1 FOPA, от имени которой и выступили с публичным заявлением, раскритиковав постепенный уход телевизионных трансляций Формулы-1 на платные телеканалы и обратив внимание на намерение "Либерти" не брать промоутерские взносы с Гран-при Майами.

"Не в долгосрочных интересах спорта, что болельщики теряют свободный доступ к телевизионным трансляциям. Не хватает ясности касательно новых инициатив в Формуле-1, промоутеры недостаточно вовлечены в процесс внедрения этих инициатив", - гласит заявление FOPA.

"Новые гонки не должны внедряться с ущербом к существующим Гран-При, хотя ассоциации нравятся альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются потенциальным новым этапам.

Промоутеры ждут коллективного подхода к развитию чемпионата и возможности предложить свой опыт и знания Формуле-1 и ФИА", - отмечается в коммюнике.


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