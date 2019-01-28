Лига 1: "Лион" закрепился на 3-м месте

"Лион" с минимальным счетом обыграл "Амьен" в матче 22-го тура чемпионата Франции.
 
Единственный гол забил защитник Джейсон Денайер. 
Фото Лига 1: "Лион" закрепился на 3-м месте
Фото: ol.fr
 
"Лион" набрал 40 очков и расположился на 3-й строчке в турнирной таблице.
 
"Амьен" с 18 баллами занимает 18-е место. 
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
22-й тур 
 
"Амьен" - "Лион" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Денайер, 50. 
 
"Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гнаоре, 69), Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Конате, 69), Блен, Тимит, Мендоса, Отеро (Си, 90).
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 82), Ндомбеле, Дембеле, Корне (Террье, 77).
 
Предупреждения: Ндомбеле, 73. Дюбуа, 76. Дибасси, 86. Террье, 90+3. 
 
Судья: Мигельгорри.
 
27 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".


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