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Лига 1: "Лион" закрепился на 3-м месте "Лион" с минимальным счетом обыграл "Амьен" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил защитник Джейсон Денайер. Фото: ol.fr "Лион" набрал 40 очков и расположился на 3-й строчке в турнирной таблице. "Амьен" с 18 баллами занимает 18-е место. Чемпионат Франции Лига 1 22-й тур "Амьен" - "Лион" - 0:1 (0:0) Гол: Денайер, 50. "Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гнаоре, 69), Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Конате, 69), Блен, Тимит, Мендоса, Отеро (Си, 90). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 82), Ндомбеле, Дембеле, Корне (Террье, 77). Предупреждения: Ндомбеле, 73. Дюбуа, 76. Дибасси, 86. Террье, 90+3. Судья: Мигельгорри. 27 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

Спорт-Экспресс

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