Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Райан Бейдер выиграл турнир Bellator 214.
Фото: mmajunkie.com
Федор Емельяненко (слева) и Райан Бейдер
В главном бою турнира Bellator 214 четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжелом весе по версии "Pride FC" Федор Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером.
Поединок завершился неожиданным нокаутом россиянина уже на 35-й секунде.
Бойцы осмотрительно начали поединок, остерегаясь друг друга, но уже первая атака Бейдера увенчалась успехом. Емельяненко не смог среагировать на точный левый боковой удар американца, который отправил 42-летнего россиянина на канвас.
Тут же Бейдер бросился добивать соперника, после чего рефери остановил бой.
Бейдер завоевал чемпионство Bellator сразу в полутяжелом и тяжелом весах.
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