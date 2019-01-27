Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА

Райан Бейдер выиграл турнир Bellator 214.

Федор Емельяненко (слева) и Райан Бейдер
Фото: mmajunkie.com
Федор Емельяненко (слева) и Райан Бейдер

В главном бою турнира Bellator 214 четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжелом весе по версии "Pride FC" Федор Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером.

Поединок завершился неожиданным нокаутом россиянина уже на 35-й секунде.

Бойцы осмотрительно начали поединок, остерегаясь друг друга, но уже первая атака Бейдера увенчалась успехом. Емельяненко не смог среагировать на точный левый боковой удар американца, который отправил 42-летнего россиянина на канвас.

Тут же Бейдер бросился добивать соперника, после чего рефери остановил бой.

Бейдер завоевал чемпионство Bellator сразу в полутяжелом и тяжелом весах.

 

JUST LIKE THAT!!!! ??@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.



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