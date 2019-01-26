Примера: "Севилья" разгромила "Леванте"

"Севилья" обыграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
 
В концовке голом отметился бывший игрок "Спартака" Квинси Промес.
Фото Примера: "Севилья" разгромила "Леванте"
Фото: sevillafc.es
 
Он не реализовал пенальти, но затем первым успел к мячу и добил его в ворота. Также отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия (с пенальти).
 
"Севилья" набрала 36 очков и на данный момент занимает третье место. У "Леванте" 26 очков и десятое место.
 
Чемпионат Испании
 
Ла лига
 
21-й тур
 
"Севилья" - "Леванте" - 5:0 (0:0)
 
Голы: Бен Йеддер, 48 (1:0). Андре Силва, 60 (2:0). Васкес, 71 (3:0). Сарабия, 80 - с пенальти (4:0). Промес, 90 (5:0). 
 
Нереализованный пенальти: Промес, 90 (вратарь).
 
"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Вебер, Банега (Амаду, 74), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 54), Андре Силва.
 
"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Хасон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Мансанара, Моралес, Боатенг (Рохер, 76), Майораль.
 
Предупреждения: Меркадо, 40. Банега, 56. Пьер, 86. 
 
Судья: Альберола Рохас.
 
26 января. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".


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